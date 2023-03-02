«IEG» تطلق معرض KEY لانتقال الطاقة أواخر مارس الجاري

تطلق (مجموعة المعارض الإيطالية) في الفترة من 22 إلى 24 مارس الجاري معرض ” KEY حول انتقال الطاقة “، ليكون الحدث الأول الذي تستهل به المجموعة عام 2023.

تسعى (مجموعة المعارض الإيطالية) إلى جذب معرض” KEY ” اللاعبين الكبار في إيطاليا وإفريقيا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط، العاملين في التقنيات والخدمات والحلول المتكاملة لكفاءة الطاقة والطاقات المتجددة، مدعوما هذا الحدث بمعرض ومؤتمر Ecomondo و Key Energy الذي تنظمه المجموعة بشكل دوري خلال شهر نوفمبر من كل عام.

كشفت (مجموعة المعارض الإيطالية) في بيان صحفي صحفي حصلت “المال” على نسخة منه، أن “KEY ” سيطلق باسم جديد وتصميم جديد نطاق دولي أكبر خلال العام الحالي، لاسيما وأن عام 2022 مر بأزمة المناخ والتوترات الدولية، وارتفاع تكاليف الطاقة، ولكنه كان أيضًا ظهرت فيه الطاقة المتجددة.

ذكرت مجموعة معارض إيطاليا أنه من المقرر أن تتضاعف استخدامات الطاقة العالمية الإجمالية، وفقًا لتقرير الوكالة الدولية للطاقة (IEA) للطاقة المتجددة 2022 ، بحلول عام 2027 ، متجاوزة الفحم.

تعمل الطاقة المتجددة أيضًا بشكل أسرع في أوروبا ، مدفوعة بشكل أساسي بالطاقة الشمسية، وطاقة الرياح في إيطاليا ، حيث سجلت نهاية عام ، 2022 1.989 ميجاوات من السعة المركبة الجديدة (+ 146 ٪ مقارنة بالفترة نفسها في عام 2021) ، وفقًا لـ مرصد ANIE Rinnovabili FER استنادًا إلى بيانات Terna Gaudì.

أوضحت المجموعة أن KEY – يعد المعرض التجاري المرجعي لـ IEG (مجموعة المعارض الإيطالية) في إيطاليا وإفريقيا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط ​​حول التقنيات والخدمات والحلول المتكاملة لكفاءة الطاقة والطاقات المتجددة.

ولفتت إلى أن الحدث سيكون قائمًا بذاته لأول مرة ، باسم جديد ، وشكل جديد ومكان غير مسبوق في فصل الربيع ، بعد أقل من ثلاثة أشهر من الإصدار الأخير من Key Energy ، خاصة وأنه تجاوز بالفعل التوقعات ، وجمع العديد من المواطنين والأوروبيين والتسجيلات غير الأوروبية، وتأكيد الاهتمام الذي أبداه السوق دائمًا في هذا الحدث.

وذكرت أنه سيتم مضاعفة مساحة المعرض الموزعة على 12 جناحًا ، بزيادة تزيد عن 30٪ من العلامات التجارية مع وجود رواد السوق الرئيسيين في جميع القطاعات وتوسع كبير في سلاسل التوريد.

يستهدف معرض K.EY – تعزز الخبرة التي اكتسبتها Key Energy على مدار الإصدارات الخمسة عشر السابقة، ليحافظ على علاقات وثيقة مع معرض Ecomondo.

وتسعى المجموعة أن يرسم معرض KEY أهدافًا أكثر طموحًا، لتعزيز قيادته في مجال كفاءة الطاقة وقضايا التحول وتعزيز دوره باعتباره شبكة مرجعية لجميع المجتمعات المعنية.

أشارت إلى أنه من بين الميزات الجديدة التصميم ، توفير مدخل مزدوج من القاعات الجنوبية والشرقية ولأول مرة ، وست مناطق عرض مواضيعية (واحدة لكل قطاع من القطاعات الستة للحدث) محددة بوضوح لاستكشاف موضوع كفاءة الطاقة من جميع وجهات النظر.



لفتت الى ان المناطقي تشمل، 1- SEC – معرض ومؤتمر الطاقة الشمسية : لأول مرة داخل KEY ، وهو مخصص للخلايا الكهروضوئية والتخزين.

WEM – Wind Expo for Med مخصص التقنيات والخدمات لبناء وتشغيل محطات طاقة الرياح البرية والبحرية. HYe مخصص لتقنيات ومشاريع إنتاج الهيدروجين وتخزينه. EFFI – معرض كفاءة الطاقة المستعرض لجميع القطاعات المشاركة في انتقال الطاقة والمخصص لكفاءة الطاقة والتخزين في الصناعة والبناء ، مع التقنيات والخدمات المتاحة للشركات لتحسين استهلاكها للطاقة وتقليل بصمتها الكربونية. eME – معرض التنقل الإلكتروني المخصص للتنقل الكهربائي والمستدام ، من البنية التحتية للشحن إلى خدمات التنقل المترابطة. المدينة المستدامة : المشروع الخاص بتحويل المدن وفق نموذج المدينة الذكية.

أشارت المجموعة إلى أنها ستقوم بتوسيع منطقة المباني المستدامة ، وذلك بفضل التعاون مع الشريك الرئيسي Green Building Council Italia ، كونها منصة مرجعية للشركات والمهنيين والبنائين والعقارات وأصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص الذين تكون أولويتها هي التصميم المستدام والأخضر.

معرض KEY يسعى إلى ربط اللاعبين الرئيسيين في الصناعة ببعضهم البعض ، لتطوير أعمال جديدة ، وتوسيع الاتصالات والبقاء على اطلاع على جميع التطورات التكنولوجية والسوقية.