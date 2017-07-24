IDT تدرس التعاقد مع وكلاء فى أوروبا

❏ محمد سعيد: نفذنا 15% من مشروع ميكنة مطار القاهرةالمال – خاصتدرس شركة " IDT " للاستشارات والنظم الإلكترونية، التعاقد مع وكلاء فى أسواق الاتحاد الأوروبى، ومنها هولندا وبلجيكا والدنمارك، من أجل تسويق حلولها وتنفيذ مشروعات تكنولوجية هناك.وقال محمد سعيد، رئيس الشركة، إنها بدأت مفاوضات جيدة

❏ محمد سعيد: نفذنا 15% من مشروع ميكنة مطار القاهرة

المال – خاص

تدرس شركة ” IDT ” للاستشارات والنظم الإلكترونية، التعاقد مع وكلاء فى أسواق الاتحاد الأوروبى، ومنها هولندا وبلجيكا والدنمارك، من أجل تسويق حلولها وتنفيذ مشروعات تكنولوجية هناك.

وقال محمد سعيد، رئيس الشركة، إنها بدأت مفاوضات جيدة مع أحد الوكلاء البلجيكيين منذ فترة طويلة، والذى أبدى استسحاناً، وتسعى إلى إعادة إحياء المباحثات بين الطرفين مجددا كخطوة للتوسع فى أسواق الاتحاد الأوروبى، كما تعتزم الشركة أيضاً التركيز على أسواق دول الخليج العربى.

وأوضح لـ ” المال ” أن الشركة قررت مساندة شريكها القطرى، والذى فاز بنتيجة العروض الفنية فى مناقصة طرحتها إحدى الجهات الاقتصادية الحكومية فى الدوحة، وتستهدف توريد حزم برامج «سوفت وير» وعمل أرشيف إلكترونى لها بتكلفة 450 ألف ريال قطرى، دون المشاركة بنفسها فى أعمال تنفيذ المشروع، التزاماً بالموقف الرسمى للحكومة تجاه العلاقة مع قطر، ومن المقرر فض المظاريف المالية خلال أسابيع.

وعلى صعيد السوق المحلية، أكد أن “IDT” نفذت 15 % من مشروع ميكنة مطار القاهرة، ويسعى إلى تطوير برامج وإعداد محتوى إلكترونى للمطار باللغتين العربية والإنجليزية، مع إمكانية إضافة لغات جديدة تخدم عملاء ميناء القاهرة الجوى.

يشار إلى أن الشركة اقتنصت مشروع مطار القاهرة، من خلال مناقصة عامة طرحتها إدارة الميناء، بعد منافسة قوية مع 3 شركات أبرزها شركة حلول تكنولوجيا المعلومات التابعة لوزارة الطيران المدني، والمعروفة باسم ” AVIT ”

ويستهدف المشروع والبالغ مدته 21 شهراً والتى بدأت تنفيذه الأسبوع قبل الأخير من مايو الماضى، و هو مقسم على 3 مراحل، إنشاء بوابات إلكترونية لصالات المطار القديم والجديد، وعمل مجسمات ثلاثية الأبعاد “3D ” لمبانى المطار أون لاين، بجانب طرح تطبيقين للسياحة على أجهزة الهواتف المحمولة لخدمة المسافرين، فضلا عن تسويق المطار إلكترونيا، عبر شبكة الإنترنت وسيتم الاتفاق على خطة العمل المتعلقة بذلك لاحقا.

يذكر أن «IDT» تأسست فى 2012 كشركة مساهمة مصرية برأسمال مصدر 5 ملايين جنيه، ومدفوع 5 ملايين جنيه، وتعمل فى الاستشارات وتطوير حلول وبرامج سوفت وير، لعدة قطاعات منها الصحة، والصناعة، وإدارة المطاعم.