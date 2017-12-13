IDG تخطط للحصول على 6 ملايين متر أراضٍ صناعية

من طروحات هيئة التنمية.. فى السادات والعاشر والعلمين منى عبدالبارى تعتزم مجموعة التنمية الصناعية «IDG»، المنافسة العام المقبل على الطروحات التى ستجريها هيئة التنمية الصناعية للمطورين الصناعيين، بمناطق العاشر من رمضان، والعلمين، والسادات، للحصول على 6 ملايين متر مربع من الأراضى الصناعي

من طروحات هيئة التنمية.. فى السادات والعاشر والعلمين





منى عبدالبارى

تعتزم مجموعة التنمية الصناعية «IDG»، المنافسة العام المقبل على الطروحات التى ستجريها هيئة التنمية الصناعية للمطورين الصناعيين، بمناطق العاشر من رمضان، والعلمين، والسادات، للحصول على 6 ملايين متر مربع من الأراضى الصناعية، بواقع مليونى متر بكل منطقة.

كان طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أكد سابقًا أن إستراتيجية التنمية الصناعية تستهدف توفير 60 مليون متر مربع من الأراضى المرفقة، حتى 2020، وضخ استثمارات ضخمة فى البنية التحتية اللازمة لدعم المناطق الصناعية، ومعدلات الإشغال بها، ووضع آليات جديدة لإدارتها بكفاءة، وفاعلية، تضمن تحقيق التنمية المستدامة.

نشرت «المال» قبل يومين، أن 10 شركات مطور صناعى، محلية وأجنبية، تقدمت بعروضها الفنية والمالية لهيئة التنمية الصناعية، للمنافسة على مناقصة تطوير 8 ملايين متر مربع، بمدينتى العاشر من رمضان والسادات، التى طرحتها الهيئة قبل شهرين.

قال مصدر، إن الفترة الراهنة تشهد المراحل النهائية للمفاوضات بين IDG وشركتين فى قطاعات صناعية مختلفة، لإنشاء مصنعين، بمساحة إجمالية 4800 متر مربع، بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد.

لفت المصدر إلى أنه يتوقع إبرام التعاقدات فى هذا الصدد، نهاية ديسمبر الجارى، على أن يبدأ العمل فى النصف الأول من 2018.

كانت IDG وقعت سبتمبر الماضى عقدًا لتطوير المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، البالغ مساحتها 16 مليون متر مربع، بالتعاون مع جهاز الخدمة الوطنية، التابع للقوات المسلحة المصرية، بحسب المصدر.

أشار إلى أن المجموعة انتهت من إنشاء مجمع المطاعم والمحلات، بالمنطقة الصناعية، بينما يجرى العمل حاليا على استكمال إنشاءات مركز المؤتمرات، والمركز الإدارى.

أضاف أن مفاوضات تجرى مع إحدى الشركات الصناعية، لتأجير المصنع، البالغ مساحته 2400 متر مربع، بنظام حق الانتفاع لمدة 50 عامًا، مرجحة توقيع التعاقد فى الربع الأول من العام المقبل.

أوضح أن أراضى المنطقة الصناعية، شرق بور سعيد استغلالها فى 4 مجالات رئيسية، صناعات السيارات، المكملة لها، والأدوات المنزلية، والصناعات الهندسية، والتعبئة، والتغليف، والمواد الكيماوية، ومواد البناء.

عن المنطقة الصناعية بـ6 أكتوبر، قال إنه بيعت %90 من المساحة الإجمالية المخصصة لـIDG والبالغة 3.1 مليون متر مربع، وهناك مطالب متكررة من IDG بزيادة هذه المساحة نظرا لارتفاع الإقبال عليها.

بحسب الموقع الإلكترونى لـIDG، فإنه من أبرز المستثمرين بمنطقة 6 أكتوبر الصناعية، تأتى شركة فاين، وموبيكا للأثاث، وكايرو باك لصناعة التغليف كأبرز المستثمرين بهذه المنطقة.

بحسب موقع هيئة التنمية الصناعية، فإن IDG هى المطور الصناعى للمرحلتين الأولى والثانية بمنطقة 6 أكتوبر الصناعية، البالغة تكلفتها الاستثمارية 5.1 مليار جنيه، والمخصصة لمجالات الصناعات الهندسية، والصناعات المغذية للسيارات، ومواد البناء والصناعات الكيماوية.

يتلخص دور المطور الصناعى فى ترفيق وتطوير المنطقة الصناعية، من خلال (طرق – ومياه – وصرف – وكهرباء – وغاز – وتليفونات)، وإدارة المنطقة وتقديم الخدمات اللوجيستية، والأمنية وأعمال الصيانة، والتسويق، والترويج للمجمع الصناعى، محليًا وعالميًا.