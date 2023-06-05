‏«ICT MISR» تتفاوض على مشروع أرشفة إلكترونية بالقطاع المصرفى

تتفاوض شركة ICT MISR للحلول الرقمية، على تنفيذ مشروع أرشفة إلكترونية بالقطاع المصرفى.

قال محمد المفتي، الرئيس التنفيذى للشركة، إن الهدف من المشروع يتمثل فى حفظ جميع الرسائل الإلكترونية لمدة 15 عاما حال إذا أراد البنك الرجوع إليها مرة أخرى.

وأوضح المفتى فى تصريحات لـ«المال» أن الشركة ستعمل على استخدام منتج «veritas» الخاص بتأمين ورقمنة البيانات، مشيرا إلى أنه جار دراسة التكاليف المتوقعة للمشروع.

ولفت إلى أن ICT MISR أطلقت نموذجا تجريبيا للمشروع منذ عامين، متوقعا أن تستغرق مدة تنفيذه نحو عام.

على صعيد آخر، أضاف المفتى أن شركته اقتنصت مؤخرا تنفيذ المشروع ذاته لصالح البنك الزراعى المصري، علي مدار 3 أعوم بتكلفة تصل إلي 3 ملايين دولار.

يذكر أن «ICT MISR» بدأت نشاطها فى مصر خلال عام 2017 وتعمل فى مجالات تأسيس البنية التحتية التكنولوجية للهيئات الحكومية والخاصة ومشروعات التحول الرقمى وبناء مراكز البيانات، بجانب توريد أنظمة برمجيات للبنوك والهيئات وإدارتها ومتابعتها خلال فترة التشغيل، وتأسيس البنية التحتية وتأمين البيانات.

كانت الشركة قد نفذت فى وقت سابق مشروعين مع هيئة الرقابة المالية، الأول لتوحيد كل المعاملات التى يقوم بها العملاء وشركات التأمين، بهدف مطابقة البيانات وإيفادها للهيئة.

بينما تمثل المشروع الآخر فى برنامج لإتاحة قاعدة بيانات تتضمن أسماء الشركات المدرجة فى البورصة المصرية وتوحيد جميع العمليات المنفذة خلال جلسات التداول، وإمداد الهيئة بالتقارير اليومية اللازمة، مما يسهم فى تحسين عملية اتخاذ القرار.