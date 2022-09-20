‏شركة «ICE» الفرنسية تستهدف تعاقدات بقيمة 15 مليون دولار

تستهدف شركة «ICE» الفرنسية لتصنيع وتركيب خطوط معالجة المياه، تسجيل تعاقدات بقيمة تصل إلى 15 مليون دولار حتى نهاية العام الجارى.

وعلمت «المال» من مصادر مطلعة أن «ICE» هى كيان فرنسى تم تأسيسه عام 1987 وهو مملوك لمجموعة من الأفراد الفرنسيين بحصص أقلية، وتعمل فى تصنيع وتركيب خطوط معالجة المياه، وتتواجد فى أكثر من سوق حول العالم، من بينها مصر وتركيا والسعودية وعدد آخر من دول الخليج.

مصادر : مصر تستحوذ على %20 من أعمالها

وأشارت المصادر إلى أن مصر تستحوذ على حوالى %20 من إجمالى تعاقدات «ICE» السنوية والتى تتواجد بها منذ أكثر من 15 عاما.

وأوضحت أن «ICE» لديها تعاقدات لتوريد عدد من الخطوط مع شركات «بيبسى كولا» العالمية و«أكوافينا» و«كوكاكولا» و«نستله بيور لايف» و«لافى ووتر».

وأضافت أن إيرادات الخط المورد للعملاء تتراوح من 3 : 4 ملايين دولار، فيما يبلغ عدد العملاء الحاليين حوالى 260 فى أكثر من 350 مصنعا على مستوى العالم.

وكشفت المصادر أن «ICE» تدرس توريد مجموعة من خطوط معالجة المياه لشركة «جاب» الفرنسية العاملة فى مجال الإنشاءات، على أن تتولى الأخيرة دور الوكيل وتقوم بتوريدها لعملاء آخرين.

ويُعد مجال معالجة المياه واحدًا من أهم القطاعات الحيوية فى السوق المحلية، خلال السنوات القليلة الماضية، بدعم من الاهتمام الحكومى الخاص به.

على صعيد آخر، تشهد السوق المصرية إقبالا واضحًا خلال الوقت الحالى، من جانب عدد من الشركات الخارجية للاستثمار وتوريد منتجاتها محليًا، فى عدة مجالات من بينها الإنشاءات ومعالجة المياه.

وأوضحت المصادرأن «ICE» تعتبر مصر واحدة من أهم الأسواق التى تعمل بها، وتتطلع لزيادة حجم أعمالها محليًا خلال السنوات المقبلة.