ICC تعقد مؤتمرًا للاستثمار فى مصر

المال ـ خاصتعقد غرفة التجارة العالمية «ICC»، أول مؤتمراتها السنوية فى مصر، 19 من الشهر المقبل، بمشاركة العديد من الشركات العالمية، لمناقشة واستعراض الفرص الاستثمارية بالسوق المصرية، بجانب المشكلات المرتبطة بالقطاع العقارى والمقاولات.وقال طارق رياض، الشريك بمكتب القشيرى رياض، وراشد لل

المال ـ خاص

تعقد غرفة التجارة العالمية «ICC»، أول مؤتمراتها السنوية فى مصر، 19 من الشهر المقبل، بمشاركة العديد من الشركات العالمية، لمناقشة واستعراض الفرص الاستثمارية بالسوق المصرية، بجانب المشكلات المرتبطة بالقطاع العقارى والمقاولات.

وقال طارق رياض، الشريك بمكتب القشيرى رياض، وراشد للمحاماة، إن المؤتمر يعقد برعاية المكتب، ويعد أول مؤتمر للغرفة العالمية، التى تضم عشرات الآلاف من الشركات العالمية، وسيعقد فى مصر للمرة الأولى منذ فترة طويلة.

وأضاف رياض فى تصريح لـ«المال»، أن الحديث خلال المؤتمر عن الفرص الاستثمارية بالسوق المصرية، لا سيما فى القطاع العقارى، لتناول قانون الاستثمار الجديد، الذى أصدرته الحكومة المصرية، لتيسير حركة الاستثمار، ودخول رؤوس الأموال.

وأشار رياض إلى أن المؤتمر يعقد لمدة يومين، ويحضره شركات عالمية، بجانب مكاتب محاماة أجنبية، ما يدلل على اهتمام المؤسسات العالمية، بالفرص الاستثمارية بالسوق المحلية، لا سيما فى قطاع المقاولات والعقارات، الذى يسيطر على النسبة الأكبر من المشروعات الجديدة، فى مصر، كما يتناول مستجدات القوانين المنظمة للتحكيم الدولى فى المنازعات.

تأسست الغرفة التجارة الدولية، عام 1919، بغرض خدمة قطاع الأعمال الدولى عن طريق تعزيز التجارة والاستثمار، وفتح الأسواق للسلع والخدمات والتدفق الحر لرؤوس الأموال، وتضم الغرفة العديد من اللجان الفرعية والهيئات المختلفة، وتهتم بمجالات التحكيم، والخدمات المصرفية، والمنافسة، والأعمال التجارية الإليكترونية، والجمارك وتيسير التجارة، والخدمات المالية والتأمين، والضرائب، والسياسات التجارية، والنقل، والخدمات اللوجستية.

وتعتبر الغرفة من أبرز الكيانات العالمية بمجال الاستثمار، وتهتم الأمم المتحدة بعرض تقاريرها على منظمة التجارة العالمية، ومجموعة العشرين الصناعية، وتضم الغرفة فى عضويتها شركات عاملة فى 100 دولة على مستوى العالمية.

فيما يعمل مكتب القشيرى فى مجال الاستشارات القانونية والتحكيم، ويركز بشكل رئيسى على قضايا الخصخصة، والاتصالات، والاستثمارات الأجنبية، ومعاملات الأوراق المالية، والبترول والغاز الطبيعى، ومن أبرز عملاء المكتب شركات سامسونج، وفيليب موريس، وفنادق الفور سيزون، وتويوتا العالمية، وكولجيت، وكرافت، وكرايسلر للسيارات، والبنك العربى الأفريقى الدولى.