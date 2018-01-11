IATA: الطلب العالمي على رحلات الطيران يقفز 8%

خالد بدر الدين أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي "IATA"، اليوم الخميس، أن الطلب العالمي على السفر بالطائرات قفز أكثر من 8%، خلال شهر نوفمبر الماضى، ليسجل أسرع معدل نمو منذ أكثر من 5 شهور. وأضاف اتحاد "IATA" أن الاتجاه الصعودي لإيرادات كيلومتر السفر للراكب الواحد، تعزز صوب نهاية 2017، بما يشير إلى بد

خالد بدر الدين

أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي “IATA”، اليوم الخميس، أن الطلب العالمي على السفر بالطائرات قفز أكثر من 8%، خلال شهر نوفمبر الماضى، ليسجل أسرع معدل نمو منذ أكثر من 5 شهور.

وأضاف اتحاد “IATA” أن الاتجاه الصعودي لإيرادات كيلومتر السفر للراكب الواحد، تعزز صوب نهاية 2017، بما يشير إلى بداية جيدة للعام الجديد.

وقال ألكسندر دو جونياك، المدير العام لاتحاد IATA: “نبدأ العام الجديد بثقة ونتوقع عامًا آخر من زيادة المسافرين بما يفوق المعدلات ككل، وبمعدل أبطأ قليلًا عن المسجل خلال العام الماضى”.



وذكرت وكالة “رويترز”، أن اتحاد إياتا أعلن في تحديثه الشهري عن حركة النقل الجوي، أن الطاقة الاستيعابية التي تقاس بعدد المقاعد المتاحة وكيلومترات السفر زادت 6.3 %، في حين زاد معامل الحمولة إلى أكثر من 802%.