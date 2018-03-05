i2 تستهدف افتتاح 8 نقاط بيع فى 5 محافظات

المال – خاصتعتزم شركة «i2» للتجارة والتوزيع، افتتاح 8 نقاط بيع جديدة بالسوق المصرية، فى 5 محافظات، الإسكندرية، وأسيوط، وطنطا، والمنصورة، والقاهرة.يأتى ذلك فى إطار تدعيم نقاط بيع الشركة بالسوق المحلية، التى يصل عددها إلى 15 منفذا فى المحافظات، عقب حصولها فى يناير الماضى على وكال

المال – خاص

تعتزم شركة «i2» للتجارة والتوزيع، افتتاح 8 نقاط بيع جديدة بالسوق المصرية، فى 5 محافظات، الإسكندرية، وأسيوط، وطنطا، والمنصورة، والقاهرة.

يأتى ذلك فى إطار تدعيم نقاط بيع الشركة بالسوق المحلية، التى يصل عددها إلى 15 منفذا فى المحافظات، عقب حصولها فى يناير الماضى على وكالة هواتف «ألكاتيل» .

قال زياد عبد العزيز، مدير المعارض بالشركة لـ»المال»، إن الوكالة الجديدة تتضمن حقوق البيع والدعم الفنى لهواتف «ألكاتيل»، مشيرًا إلى أن الشركة تسعى لإعادة اسم «ألكاتيل» للسوق المصرية.

أضاف أن المكتب التنفيذى لألكاتيل فى مصر، المسئول عن الحملات الدعائية للعلامة التجارية، لافتا إلى أن الحملات الترويجية للهواتف الجديدة تعتمد على الأون لاين.

كشف عن اعتزام الشركة الحصول على وكالة جديدة لإحدى شركات الهواتف المحمولة خلال العام الجاري، رافضا الكشف عن أى تفاصيل أخرى فى الوقت الراهن.

بدأت «i2» أعمالها بالسوق السعودية 1993، موزع مستقل لأجهزة الموبايلات، كما تعتبر وكيلا معتمدا لشركة «اتصالات مصر».

حصلت الشركة فى 2016 على وكالة منتجات أجهزة «هايسنس» و«ديفوم» الصينيتين لصناعة الهواتف المحمولة وإكسسوارتها، وافتتحت مركز خدمة عملاء بالتعاون مع شركة «هواوى» الصينية بالإسكندرية لتقديم خدمات ما بعد البيع.