I-Score تحقق 126 مليون جنيه أرباح.. وترفع رأسمالها إلى 200 مليون

قال محمد كفافي رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-Score إن الجمعية العامة العادية عقدت أمس الأربعاء 15 أبريل 2020 لمناقشة نتائج الأعمال عن العام المالي 2019 وتم اعتماد القوائم المالية عن عام 2019 .

وأظهرت نتائج الأعمال نمو أرباح الشركة بنسبة 34% لتصل إلي 126 مليون جنيه بنهاية 2019 مقابل 94 مليون جنيه في عام 2018.

رفع رأسمال الشركة إلى 200 مليون جنيه

وأشار ” كفافى ” إلى أن الجمعية العامة أقرت قرار مجلس إدارة الشركة المصرية للاستعلام الائتماني بزيادة رأسمال الشركة بمبلغ 110 ملايين جنيه ليصل الي 200 مليون جنيه على أن تمول الزيادة عن طريق الأرباح المرحلة وأرباح عام 2019، بخلاف توزيع 30 مليون جنيه كتوزيع نقدي علي المساهمين.

وذكر أن الشركة تستهدف بهذه الزيادة تدعيم المركز المالي للشركة والالتزام بمقترح قانون البنوك الذي يحدد رأسمال شركات الاستعلام الائتماني بمبلغ 200 مليون جنيه.

مجهودات الشركة فى 2019

واستعرض كفافي مجهودات الشركة المصرية للاستعلام الائتماني لمواكبة التطورات الاقتصادية والمصرفية في مصر فى عام 2019، حيث قامت بإتاحة خدمات جديدة والاتفاق مع عدد من الجهات الحكومية المختلفة على ربط خدماتهم بالبنوك مثال الاستعلام عن السجل التجاري وخطابات حظر السيارات وذلك في إطار خطة الدولة لرقمنة الخدمات الحكومية المقدمة للجمهور.

كما تم إتاحة خدمات الاستعلام الميداني للجهاز المصرفي عن طريق الشركة، مشيرا إلى أن الشركة قامت بالفعل بتدشين أحدث منتج وهو الاستعلام عن السجل التجاري الكترونيـاً بالتعاون مع البنـك المركزي المصــري وجهاز تنميـــة التجارة الداخليــة واتحاد بنوك مصر خلال شهر فبراير 2020.

وذكر أن الشركة اتاحت منذ إطلاق الخدمة وحتى نهاية شهر مارس 2020 عدد 3061 عملية استدلال إلكتروني و 2717 عملية تحقق إلكتروني عن السجلات التجارية بإجمالي إيرادات تصل الي 630 ألف جنيه مصري تؤول إلى الدولة متمثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية ITDA .

ميكنة خطابات حظر السيارات



وفي هذا السياق قال إن الشركة المصرية للاستعلام الائتماني قامت بإجراء تجارب تشغيلية لنظام ميكنة خطابات حظر السيارات ومن المتوقع إتاحة الخدمة قريباً.

وتواكب استراتيجية الشركة لثلاث سنوات التالية 2020-2022 متطلبات السوق المصرفي خاصة والقطاعات المالية الأخرى مع العمل على التوعية بثقافة الائتمان.