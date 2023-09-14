يوسف بطرس غالي ينضم إلى "كونكورد إنترناشيونال"

انضم الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق إلى شركة “ستانهوب إنفستمنتس” التابعة لمجموعة “كونكورد إنترناشيونال” للاستثمارات، كعضو غير تنفيذي في مجلس الإدارة علاوة على توليه رئاسة سياسات الاستثمار للمجموعة بأكملها.

ومجموعة كونكورد التي تتخذ من نيويورك مقرا رئيسيا لها، متخصصة في إدارة صناديق الأوراق المالية والمحافظ الاستثمارية وتقديم استشارات استراتيجيات الاستثمار وتمويل الشركات والتخطيط الاستراتيجي.

ومن خلال مكتبيها في القاهرة ونيويورك عملت مجموعة “كونكورد” منذ تأسيسها قبل 35 عاما على إدارة الأسهم المصرية والتركية والأمريكية والأوراق المالية مباشرة أومن خلال المحافظ الاستثمارية وصناديق الأسهم الخاصة وصناديق الاستثمار المشتركة.

كما قدمت خدمات استشارية في تمويل الشركات لبنوك حكومية وخاصة داخل مصر.

جدير بالذكر أن الدكتور يوسف بطرس غالي التحق بالعمل مع الحكومة المصرية منذ عام 1993 وشغل عدة مناصب في مجالات التعاون الدولي والشؤون الاقتصادية والتجارة الخارجية، قبل أن يتولى حقيبة وزارة المالية خلال الفترة من 2004 إلى 2011، وهو أيضا خبير سابق في صندوق النقد الدولي وشغل منصب كبير مفاوضي مصر في برامج الإصلاح التي تم تنفيذها بدعم من الصندوق في أواخر الثمانينيات.