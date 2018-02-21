بنـــوك

HSBC يرفع سعر الدولار 4 قروش

هبة حامد ارتفع سعر الدولار في بنك إتش.إس.بي.سي، 4 قروش مع تعاملات منتصف اليوم الأربعاء، ليسجل 17.65 جنيه، مقارنة بـ17.61 جنيه.
5:39 م, الأربعاء, 21 فبراير 18 5:39 م, الأربعاء, 21 فبراير 18

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هبة حامد

ارتفع سعر الدولار في بنك إتش.إس.بي.سي، 4 قروش مع تعاملات منتصف اليوم الأربعاء، ليسجل 17.65 جنيه، مقارنة بـ17.61 جنيه.

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