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HSBC يرفع سعر الدولار 4 قروش

هبة حامد ارتفع سعر الدولار في بنك إتش.إس.بي.سي، 4 قروش مع تعاملات منتصف اليوم الأربعاء، ليسجل 17.65 جنيه، مقارنة بـ17.61 جنيه.