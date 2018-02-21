HSBC يرفع سعر الدولار 4 قروش

بنـــوك HSBC يرفع سعر الدولار 4 قروشهبة حامد ارتفع سعر الدولار في بنك إتش.إس.بي.سي، 4 قروش مع تعاملات منتصف اليوم الأربعاء، ليسجل 17.65 جنيه، مقارنة بـ17.61 جنيه. 5:39 م, الأربعاء, 21 فبراير 18 5:39 م, الأربعاء, 21 فبراير 18 شارك الخبر شارك الخبر مع أصدقائك شارك الخبر هبة حامد ارتفع سعر الدولار في بنك إتش.إس.بي.سي، 4 قروش مع تعاملات منتصف اليوم الأربعاء، ليسجل 17.65 جنيه، مقارنة بـ17.61 جنيه. شارك هذا الموضوع:اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)اضغط لتشارك على LinkedIn (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة) شارك الخبر شارك الخبر مع أصدقائك شارك الخبر