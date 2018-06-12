HSBC يتوقع مساهمة الإمارات في زيادة الصادرات المصرية بنسبة 10%

سيد بدر توقع تقرير بنك "HSBC"، أن تظل الإمارات أحد الشركاء التجاريين الرئيسيين لمصر، خلال الفترة المقبلة وحتى عام 2030. وأشار التقرير -الذي حصلت "المال" على نسخة منه- إلى أنه من المتوقع أن تسهم الإمارات وحدها بنحو 10% من الزيادة المتوقعة، فى إجمالى الصادرات السلعية خلال الفترة 2017 - 2030. وتابع:

سيد بدر

توقع تقرير بنك “HSBC”، أن تظل الإمارات أحد الشركاء التجاريين الرئيسيين لمصر، خلال الفترة المقبلة وحتى عام 2030.

وأشار التقرير -الذي حصلت “المال” على نسخة منه- إلى أنه من المتوقع أن تسهم الإمارات وحدها بنحو 10% من الزيادة المتوقعة، فى إجمالى الصادرات السلعية خلال الفترة 2017 – 2030.

وتابع: “سيتغير هيكل التجارة بصورة أكبر لصالح دول الشرق الأوسط بحيث ترتفع حصته من إجمالى صادرات مصر إلى 34٪، كما ستسهم اقتصادات ناشئة أخرى سريعة النمو مثل الهند وتركيا والمكسيك بنحو ثلث نمو الصادرات المصرية خلال الفترة 2021-2030”.

وتوقع احتلال الهند مركز الصدارة بنصيب يبلغ 12٪، وفى الوقت نفسه، ستتراجع حصة أوروبا إلى 31٪ تقريبًا، مقابل 36% حالياً.

وستظل الولايات المتحدة إحدى أهم وجهات التصدير والمساهم الرئيسى فى نمو الصادرات، رغم توقع تباطؤ هذه المساهمة إلى 7٪ خلال العقد المقبل مقابل 17٪ فى المتوسط فى المدى القريب.

وفيما يتعلق بقطاع الخدمات، توقع التقرير أن يظل قطاعا النقل والسياحة هما المساهمان الرئيسيان فى تجارة الخدمات، بنصيب يتراوح بين 80 – 85٪ من إجمالى صادرات الخدمات، خاصة وأن وضعهما الجيد فى الوقت الحالى يسمح لهما بالاستفادة من تصاعد وتيرة نمو الاقتصاد العالمى.

وأكد أن قطاع السياحة يواصل تعافيه التدريجي، بدأت روسيا فى استئناف الرحلات الجوية إلى مصر، ومن المتوقع أن تحذو المملكة المتحدة نفس الحذو خلال الأشهر القادمة.

ومن ناحية أخرى، تحرص مصر على الاستفادة من الاهتمام المتزايد من جانب الأسواق الأسيوية.

وأضاف أن خطة “6*6 Tourism Impact Plan” التى تم إطلاقها فى عام 2016، والتى تستهدف تحسين البنية التحتية سواء من خلال الشريكات المحلية (مصر للطيران) أو الأجنبية، بغرض استهداف أسواق جديدة.

وتابع: “ارتفاع وتيرة نمو تجارة البضائع العالمية ستزيد من عوائد قناة السويس. فتوسعة المجرى الملاحى للقناة سيسمح بزيادة إيرادات الشحن بمقدار الضعف لتصل إلى 5 مليارات دولار بحلول عام 2023، علاوة على مساهمة المنطقة الاقتصادية الخاصة بقناة السويس”.