‏«HSBC»: رؤية متحفظة لعرض «أبو ظبي- هيرميس» والقيمة العادلة للسهم 27.9 جنيه

كشفت وحدة بحوث بنك «HSBC» العالمى عن أحدث تقاريرها للتعليق على صفقة استحواذ بنك أبو ظبى الأول الإماراتى على حصة لا تقل عن %51 من أسهم المجموعة المالية هيرميس القابضة.

وحدد بنك «HSBC» – فى تقريره الذى حصلت «المال» على نسخة منه- القيمة العادلة لسهم المجموعة المالية هيرميس عند 27.9 جنيه مع توصية بالشراء.

يذكر أن «المجموعة المالية هيرميس» قد تلقت، الأربعاء الماضى، عرض شراء من جانب بنك أبوظبى الأول لحصة لا تقل عن %51 من أسهمها، بسعر تقديرى 19 جنيهًا للسهم، ما يوازى 1.21 دولار.

ويرى «HSBC» أن العرض الإماراتى يتماشى مع استراتيجية بنك أبو ظبى الأول المتمثلة فى تنفيذ عمليات الاستحواذ التى تمثل قيمة مضافة.

وأشار إلى أن صفقة الاستحواذ تخضع للموافقات الرقابية والتنظيمية فى مصر والتى بناء على نتائجها سيتم تقديم عرض شراء إجبارى.

وتحفظ «HSBC» على السعر الاسترشادى للعرض لعدة أسباب، أبرزها أن «هيرميس» تمتلك صافى نقدية قدرها 100 مليون دولار فى الميزانية بعد الاستحواذ على بنك الاستثمار العربى خلال الربع الأخير من 2021.

أما السبب الثانى فيتمثل فى قدرة «هيرميس» على تحسين الرافعة المالية للميزانية وعائد حقوق الأقلية مستقبلاً، بالإضافة إلى أن صفقة الاستحواذ من خلال القيمة الدفترية لن تأخذ فى الاعتبار حقوق ملكية العلامة التجارية للمجموعة المالية وإمكانات النمو.

وقال إن المجموعة المالية استثمرت فى نشاط قطاع التمويل متتناهى الصغر والتاجير التمويلى والتخصيم ولديها استراتيجية فى نشاط المدفوعات الرقمية عالية النمو، وهى ما يطلق عليها “اشتر الآن وادفع لاحقاٌ”.

ولفت إلى أن مساهمة «المجموعة المالية» فى أرباح بنك «أبوظبى الأول» ستمثل %2.5 فقط بناء على حسابات وحدة «HSBC» لأرباح «هيرميس» المتوقعة لعام 2021، وهى مساهمة ضعيفة بعد إضافتها لميزانية «أبو ظبى» مستقبلاً.

ويرى «HSBC» أن «المجموعة المالية هيرميس» حققت تحسنا فى نمو الإيرادات الأساسية فى 2021، متوقعا استمرار ذلك على المدى المتوسط وأن يحقق سهم المجموعة المالية عائدا على حقوق الملكية بنسبة %9.

وقالت إن الإيرادات الرئيسية من «هيرميس» ناتجة عن الرسوم والتمويل المتناهى الصغر، والتى قدرت نموهما بمتوسط %9 فى 2022 و2023.

وقالت إن استحواذها على بنك الاستثمار العربى فرصة لتحسين عائد حقوق الملكية من خلال طريقة تنويع قاعدة تمويلها فى ودائع العملاء.

واستخدم «HSBC» صافى قيمة الأصول فى حساب القيمة العادلة، موضحأ أن صافى قيمة الأصول هو الأكثر اكتمالا وواقعية.

وحدد البنك أبرز المخاطر التى يتعرض لها الاستثمار فى سهم «المجموعة المالية هيرميس» والتى تتمثل فى ارتفاع المخاطر المتوقعة فى التأجير التمويلى، ونمو أقل من المتوقع فى أعمال التأجير والتمويل الأصغر، إلى جانب نمو متوقع لتكاليف التشغيل فى الأعمال المصرفية.