HIB للوساطة ترفع رأسمالها لمليونى جنيه

مروة عبد النبىضاعفت شركة «HIB» للوساطة التأمينية رأسمالها المدفوع إلى مليونى جنيه؛ استيفاءً لاشتراطات هيئة الرقابة المالية، وفقًا لقانون الإشراف والرقابة رقم 118 لسنة 2008 باستدعاء النصف الثانى من رأس المال لأى شركة وساطة تأمينية مباشرة قبل مرور 5 أعوام على تأسيس الشركة.قالت جوزيان ح

مروة عبد النبى

ضاعفت شركة «HIB» للوساطة التأمينية رأسمالها المدفوع إلى مليونى جنيه؛ استيفاءً لاشتراطات هيئة الرقابة المالية، وفقًا لقانون الإشراف والرقابة رقم 118 لسنة 2008 باستدعاء النصف الثانى من رأس المال لأى شركة وساطة تأمينية مباشرة قبل مرور 5 أعوام على تأسيس الشركة.

قالت جوزيان حكيم، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، إن الجمعية العمومية لشركتها قررت مؤخرًا رفع رأسمال الشركة إلى مليونى جنيه، مقابل مليون جنيه من الأرباح المرحَّلة بالشركة، والتى تم احتجازها وعدم توزيع أى جزء منها لتمويل هذا الغرض.

وأوضحت أن شركتها بدأت مزاولة نشاط الوساطة التأمينية تحت رقم 33 برأسمال مصدر 2 مليون جنيه، مدفوع منه مليون جنيه فى يناير 2012.

وأشارت إلى أن شركتها تمتلك فرعًا واحدًا بالقاهرة، وهو الفرع الرئيسى للشركة، وأنه ليست هناك نية لافتتاح فروع جغرافية جديدة لشركتها؛ لعدم الحاجة إليها، خاصة أن لديها عددًا كبيرًا من مندوبى المبيعات– وسطاء- مسجلين بالهيئة على قوة الشركة، علاوة على خدمة العملاء التى تقوم بمتابعة العميل من خلال اللجوء للإدارات الفنية لحل أى مشكلة تواجه العميل أو أى استفسارات بشأن التجديد للتعاقد أو طريقة التحصيل وسداد الأقساط التأمينية.

وأضافت أنها تتعامل مع كبرى شركات التأمين فى السوق المصرية، خاصة فى مجال التأمين الطبى، وأبرزها شركة بوبا للتأمين الطبى ومصر للتأمينات العامة و«أكسا» الفرنسية بفرعيها الحياة والممتلكات، وشركة “GIG” للممتلكات، وكذلك «أورينت» و«أروب» و«المهندس» للتأمينات العامة.