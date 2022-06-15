«GV للتطوير العقاري» تعلن مشاركتها في الدورة الأولى من معرض «إيجيبت جيت»

أعلنت شركة ” GV للتطوير العقاري” مشاركتها في فعاليات المعرض العقاري “إيجيبت جيت” المنعقد في الفترة من 16 إلى 18 يونيو الجاري، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، والذي تنظمه شركة إيه سي جي آي تي إف لتنظيم المعارض.

و تستعرض الشركة خلال المعرض آخر إنجازاتها في مشروعاتها المختلفة، وفي مقدمتها مدينة “طربول”، أول مدينة صناعية خضراء وذكية مصممة للعيش في قلب شبكة التجارة في مصر بالتعاون مع الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، وهي مجهزة بأحدث بنية تحتية تتوافق مع متطلبات مدن الجيل الرابع، لتكون مجمع صناعي بمفهوم جديد للاستدامة والتنمية الشاملة تتضمن مجمعات تجارية ومراكز تجارية ومجمعات سكنية فضلا عن الخدمات الاجتماعية والترفيهية، وكل ذلك في موقع استراتيجي بمدينة أطفيح، بالقرب من مختلف الطرق الرئيسية.

قال شريف حمودة رئيس مجلس إدارة شركة GV للتطوير العقاري، إن الشركة تحرص على المشاركة في المعارض العقارية المختلفة، داخل مصر وخارجها، لتكون قريبة من عملائها في كل مكان، وتقدم لهم العروض الحصرية والفرص الاستثمارية المناسبة لكافة الاحتياجات.

لافتًا إلى أن معرض “إيجيبت جيت” يعد من المعارض المهمة التي تقام في مصر، حيث تشارك فيه كبرى الشركات العقارية، ويعرض عدد كبير من الوحدات والمشروعات في مختلف أنحاء مصر، مما يساهم في عرض وضع العقارات في مصر والتعريف بحجم التنمية العمرانية التي تنفذها مصر والتطور في طبيعة المشروعات المنفذة ، لدفع عملية تصدير العقارات خارج مصر بما يتناسب مع استراتيجية الدولة لتصدير العقار خارج مصر.

وأضاف بأن الشركة تقدم خلال المعرض تسهيلات في السداد على الوحدات في مختلف مشروعاتها، حيث تعرض عدد من خطط السداد التي تناسب معظم دخول العملاء، بأسعار تنافسية، وذلك للتسهيل على الراغبين في الشراء في كافة مشروعاتنا التي تتضمن مدينة طربول الصناعية، مشروع تايمز سكوير في محافظة بورسعيد، ومشروع وايت ساند بالساحل الشمالي، وكمبوند أبفيل الرئيسي كامل التشطيب في الشيخ زايد، إلى جانب 9 أفينيو مبنى إداري بمدينة نصر.

ويعد معرض “إيجيبت جيت” من أهم المعارض العقارية في مصر، حيث يعرض أهم وأكبر المشروعات العقارية القومية في مختلف المناطق خاصة المدن الجديدة، كما يتيح الفرصة أمام المهتمين بالعقارات للتعرف على أحدث المشروعات، والعروض الخاصة التي تقدمها الشركات الكبرى فى مختلف أنحاء الجمهورية، ومنها السكنية والصناعية والتجارية والإدارية، مع التركيز على العاصمة الإدارية الجديدة، حيث يتزامن اقامة المعرض مع انتقال المؤسسات الحكومية إليها، وفقا لرؤية الدولة للتوسع الأفقي والمخطط الاستراتيجي ٢٠٥٢.

تأسست GV في عام 2019 برؤية ترتكز على التعزيز الاجتماعي والاقتصادي والبيئي؛ وتضع نصب عينيها أن تصبح المطور الأساسي في مصر.

تهدف GV Developments إلى التركيز على التنمية العقارية المستدامة، ولديها محفظة متنوعة من المشروعات في القاهرة والإسكندرية وبورسعيد وطنطا والساحل الشمالي، كما تمتلك محفظة جيدة من مشروعات إعادة التطوير في كل من المدن الحديثة والتاريخية في جميع أنحاء البلاد.

وتتنوع مشروعاتها بين السكنية والتجارية والصناعية؛ وتضع عملاءها في أولوية أعمالها، مع وضع الابتكار والخبرة في الاعتبار.