GIZ تتحمل رسوم تسجيل شركات التأمين المصرية بمؤتمر سنغافورة

الشاذلى جمعة : وافقت الوكالة الألمانية للتعاون الدولى "GIZ"، على تحمل تكلفة رسوم تسجيل العاملين بشركات التأمين المصرية الراغبين فى حضور مؤتمر التأمين متناهى الصغر الذى سيعقد فى سنغافورة. وقال عبد الرؤوف قطب، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، والعضو المنتدب لشركة "بيت التأمين المصرى السعودى"، إن ا



الشاذلى جمعة :



وافقت الوكالة الألمانية للتعاون الدولى “GIZ”، على تحمل تكلفة رسوم تسجيل العاملين بشركات التأمين المصرية الراغبين فى حضور مؤتمر التأمين متناهى الصغر الذى سيعقد فى سنغافورة.

وقال عبد الرؤوف قطب، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، والعضو المنتدب لشركة “بيت التأمين المصرى السعودى”، إن المؤتمر سوف ينعقد يوم 22 أغسطس الجارى، وأن الوكالة الألمانية طلبت حضور ممثلين بشركات تأمينات الممتلكات المصرية، على أن تتحمل رسوم التسجيل البالغة 1750 دولارا، وذلك تسهيلا على الشركات المصرية، وتشجيعها على الحضور، موضحا أن 4 شركات مصرية تقدمت لحضور المؤتمر، منها شركات “مصر للتأمين” و “الجمعية المصرية للتأمين التعاونى” و المجموعة العربية المصرية للتأمين “GIG” .

وأضاف قطب أن الوكالة الألمانية نظمت من قبل ورش عمل بمصر، خاصة بالتأمين على المشروعات الصغيرة و متناهية الصغر، لافتا إلى أن المشروعات الصغيرة قادت قاطرة التنمية فى العديد من البلدان، مثل ماليزيا، والهند، والبرازيل، وسنغافورة .

