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«gig» للتأمين على الممتلكات تستهدف افتتاح فرع بالعاصمة الإدارية العام المقبل

تمتلك 22 فرعا وتستهدف نموا من 10 إلى 12%
مروة عبد النبي 9:26 ص, الأحد, 26 ديسمبر 21 9:26 ص, الأحد, 26 ديسمبر 21

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كشف علاء الزهيرى، العضو المنتدب لشركة «gig» للتأمينات العامة، عن التخطيط لافتتاح فرع جديد بالعاصمة الإدارية العام المقبل، ضمن التوسعات المرتقبة الفترة المقبلة.

وقال الزهيرى إن الشركة تنتظر موافقة جمعيتها العمومية على زيادة رأس المال خلال الشهر الجارى من 338 مليون جنيه إلى 380 مليون جنيه لدعم التوسعات، لافتا إلى انتظار موافقة الهيئة العامة للاستثمار كذلك على ضخ هذه الزيادة.

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وأضاف أن «gig» للتأمين على الممتلكات تمتلك 22 فرعا فى جميع أنحاء الجمهورية تغطى مناطق الوجه البحرى والقبلى ومدن الصعيد، وصلت من خلالها إلى جميع شرائح المجتمع.

وأوضح الزهيرى أن الشركة حققت أقساطا تأمينية بقيمة 1.4 مليار جنيه بنهاية العام المالى الماضى، مستهدفة نموا يتراوح من 10 إلى %12 خلال العام المالى الجارى، ليرتفع حجم الحصيلة إلى 1.6 مليار جنيه بنهاية يونيو المقبل.

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ومن المعروف أن شركة «gig» استطاعت الحفاظ على تصنيفها الائتمانى الممنوح لها من وكالة التصنيف الائتمانى العالمية (AM Best) عند مستوى (B++ / bbb+) مع نظرة مستقبلية مستقرة للعام الحادى عشر على التوالى، وذلك بعد عملية مراجعة استمرت لعدة أشهر، شملت دراسة تفصيلية لجميع الجوانب المالية والفنية بما فى ذلك كفاية رأس المال والمخصصات وبرامج إعادة التأمين والاستثمارات.

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وتعد «gig» شركة التأمين المصرية الوحيدة الحاصلة على تصنيف ائتمانى من وكالة (Moody’s)، وشهد تصنيف الشركة من قبل الوكالة أيضا ارتفاعا متواليا خلال الفترة الماضية ليصل حاليا إلى مستوى (Ba2).

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بقلم مروة عبد النبي

صحفية إقتصادية - نائب رئيس قسم التأمين بجريدة المال

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