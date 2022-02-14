«gig للتأمين» تنظم قافلة لدعم الأسر الأكثر احتياجا بالتعاون مع «مصر لتنمية المجتمع»

أعلنت شركة “gig” جي أي جي للتأمين – مصر عن إرسالها قافلة مكونة من فريق الموظفين المتطوعين من الإدارات المختلفه بها وبالتعاون مع قطاع جمعية مصر للثقافة وتنمية المجتمع لتوزيع بطاطين بفرع من فروع الجمعية بمساكن الزلزال بمنطقة عين حلوان.

التوزيع شمل أطفال الكاراتيه والفنون القتالية

وأوضحت الشركة في بيان لها اليوم ، أن القافلة قامت بتوزيع البطاطين على أكثر من 150 أسرة من الآسر الآشد احتياجاَ

كما قام مسئولي الجمعية بالمشاركه في التوزيع لتسليمهم يدا بيد للمستفيدين منها؛ وكان من بعض الأسر التي تم التوزيع عليها بعض أبطال الرياضة من الأطفال في الكارتيه والفنون القتالية.

الشركة مستمرة فى دعم مفهموم التضامن

وأشارت إلى أن ذلك جاء توافقا مع يوم التضامن العالمي، وفي ضوء توجيهات الإدارة العليا للشركة ودعمها وإيمانها بمفهوم التضامن الاجتماعي تنفيذا لسياستها التي تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة العالمية، وتحقيقًا للهدف الأول الحياة بلا فقر.

ومن المعروف أن قطاع التأمين يعمل على تعبئة المدخرات وإعادة توظيفها، حيث تتفق مبادئ التأمين المستدام مع الكثير من الأهداف الإنمائية المستدامة السبعة عشر وأهداف اتفاقية باريس بشأن تغير المناخ.

أدي وضع مبادئ التأمين المستدام Principles for Sustainable Insurance “PSI” إلى أكبر مبادرة تعاونية بين الأمم المتحدة وقطاع التأمين، تهدف إلى تعزيز الاستدامة البيئية والاجتماعية والاقتصادية.

القضاء على الفقر من اهم مبادء التنمية المستدامة

ووضعت مبادرة PSI خارطة طريق عالمية لدور صناعة التأمين في التنمية المستدامة، وأصبحت صناعة التأمين مثالا واضحا على

كيفية قيام صناعة عالمية بوضع الأبعاد البيئية والاجتماعية والاقتصادية للتنمية المستدامة في قلب أعماله.

يرى أن العديد من وثائق التأمين حول العالم تغطي فقدان الدخل الا ان القليل منها يغطي فقدان الدخل بسبب الأوبئة لذلك بات على صناعة التأمين العمل على دراسة ادخال مخاطر الأوبئة ضمن المنظومة التأمينية وتقديم وثائق التأمين متناهي الصغر لمحدودي الدخل متضمنه فقدان الدخل الناتج عن الأوبئة سواء بسبب انقطاع الاعمال بسبب الحظر والإجراءات الاحترازية أو حتى وثائق تقدم.