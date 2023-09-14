«GIG» للتأمين تستهدف تحقيق 3 مليارات جنيه أقساطًا العام المالى الحالى

تستهدف شركة «GIG» للتأمين تحقيق 3 مليارات جنيه أقساطًا خلال العام المالى 2024/2023.

كشف علاء الزهيرى، العضو المنتدب للشركة ورئيس الاتحاد المصرى للتأمين، أن GIG لديها 22 فرعًا جغرافيًا على مستوى الجمهورية، وتخطط لافتتاح فرع أو اثنين خلال الفترة المقبلة.

وأوضح الزهيرى لـ«المال» أن شركته نجحت فى إصدار 2 مليون وثيقة فى نشاط التأمين متناهى الصغر، تمثل مليونى عميل فى هذه الشريحة المهمة، ما يمنحها انتشارا كبيرا فى ذلك المجال، ويساعدها فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ولفت إلى أنها قامت بالتأمين على العديد من المشروعات المتعلقة بالطاقة المتجددة، ولديها إدارة متخصصة فى التأمين متناهى الصغر، معتبرا أن من أهداف التنمية المستدامة القضاء على الفقر وتمكين المرأة وهم بحاجة لتغطيات تناسب محدودى الدخل وأصحاب المشروعات الصغيرة.

وأكد «الزهيرى» أن «GIG» حصلت لمدة عامين متتاليين على جائزة رواد التميز من الهيئة العامة للرقابة المالية فى نشاط التنمية المستدامة بفضل جهود العاملين لديها وهناك إدارة مختصة للتأمين المستدام.

وأكد أن الشركة لديها العديد من المنتجات، لكنها ركزت على منتجات المسئوليات المدنية والمهنية مثل مسئولية المديرين والمسئولين D&O، وكذلك تغطية القرصنة الإلكترونية والجرائم المالية، بجانب بوالص تحت الموافقة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية مثل «المسئولية عن التلوث».

وكشف «الزهيرى» عن حصول «GIG» على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على منتج «الغوص» لتغطية الحوادث الشخصية الخاصة بهذا النوع.