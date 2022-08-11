«gig» للتأمين تستعد لاقتناص المركز الثانى فى سوق الممتلكات من «أكسا»

يستعد قطاع التأمين المصرى لتغير IHL فى ترتيب الحصص السوقية لشركاته، فى ظل اقتراب «gig – مصر» من الاستحواذ على نظيرتها «AIG – مصر»، ما يترتب عليه انتقال محفظة أقساط الأخيرة إلى الأولى.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد أعلنت عن إيداع مشروع عرض شراء إجبارى مقدم من شركةgig – مصر للاستحواذ على أسهمAIG” ، البالغة 1.2 مليون، بما يمثل %100 بسعر 164.1 جنيه للسهم، وبحد أدنى %75.

ومن المتوقع أن تصعد شركة «gig» من المركز الثالث –بعد إتمام الاستحواذ- بحصة سوقية %6.2 إلى المرتبة الثانية، لتبلغ حصتها الجديدة %7.1 لتتراجع «أكسا للتأمين» ثالثة فى نشاط الممتلكات بنسبة %6.8.

ووفقًا لآخر كتاب إحصائى سنوى صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية فى العام المالى 2021/2020 فقد بلغ إجمالى أقساط «gig» للتأمين 1.5 مليار جنيه، فى حين وصلت أقساط «AIG» للتأمين إلى 203 ملايين.

ويبلغ رأس المال المدفوع لشركة 60AIG مليون جنيه، ويضم هيكل مساهميها كلًا من المجموعة الأمريكية الدولية «AIG» بنسبة %95.02 و«مصر لتأمينات الحياة» %2.72 و”العربية للتأمين والتجارة” %0.74 و«MZ» للاستثمارات بحصة %0.06 فضلًا عن مساهمين أفراد وهم منير غبور حنا %0.64 ولويس شحاتة يوسف %0.17 ومحمد فريد خميس %0.12 ومارى وليم %0.09 وثروت جرجس %0.07 وفريدة فريد خميس %0.06 وياسمين فريد خميس %0.6 وكذلك هالة زكى هاشم %0.05 ونادر نصحى رياض %0.04 وميلو سلافا خميس %0.04 وإبراهيم أبو العيون %0.01 ومساهمون آخرون بنسبة %0.09.

من ناحية أخرى، فإنه من المتوقع حدوث تغير فى حصص الشركات بمجمعة تأمين السفر للخارج، وفى حالة استحواذ «gig» على “AIG” إذ ستتم إعادة توزيع حصة الأخيرة وفقًا للنظام الأساسى للمجمعة.

يشار إلى أن شركة «أليانز للتأمين» تحتل المركز الأول حاليًا بالمجمعة قبل الاستحواذ، وتبلغ حصتها %16.51 تليها «AIG» بنحو %13.1 وتأتى «gig» بالمرتبة الثامنة بنسبة %4.17.

ووفقًا للمادة “21” للنظام الأساسى لمجمعة تأمين السفر للخارج فإنه فى حالة إلغاء الهيئة العامة للرقابة المالية للرخصة الممنوحة لأى من أعضاء المجمعة بمزاولة التأمين ضد أخطار الحوادث المتنوعة أو إيقافها أو تعليقها أو تصفية نشاط أى من أعضاء المجمعة يتعين على رئيس اللجنة الإدارية عرض الموقف على الجمعية العامة للنظر فى إعادة توزيع حصة هذا العضو على باقى الأعضاء.

ويجوز لأى من الأعضاء طلب تخفيض حصته لصالح باقى الأعضاء دون تحديد عضو بعينه، وذلك بما لا يخل بالتزامه، بما فى ذلك مسئوليته التضامنية حتى تاريخ التخفيض، على أن يكون ذلك مع نهاية العام المالى السابق على الموافقة لتخفيض حصته، ويتعين على العضو إخطار رئيس اللجنة الإدارية برغبته فى ذلك كتابة قبل نهاية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل، تمهيدًا لعرض طلبه على اللجنة الإدارية، ثم على الجمعية العامة لاتخاذ قرارها بشأنه قبل نهاية السنة المالية.

الترتيب المتوقع لشركات تأمين الممتلكات بعد إتمام عملية الاستحواذ

الحصة السوقية الشركة الترتيب %40.9 مصر للتأمين 1 %7.1 gig 2 %6.8 أكسا 3 %5.5 أورينت 4 %5.3 اليانز 5 %4.8 بوبا 6 %4.7 قناة السويس 7 %4.2 المصرية تكافل 8 %3.4 رويال 9 %3.1 الدلتا 10

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