«gig» لتأمينات الحياة و«EBS» توقعان بروتوكولا لدعم عملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة

استمراراً لدعم وتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة، قامت شركة جي أي جي مصر – حياة تكافل بتطوير وإضافة خدمات جديدة عن طريق توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع شركة إيزي سوليوشنز.

وقعت شركه جي أي جي مصر – حياة تكافل مؤخراً بروتوكول تعاون مع شركة إيزي بيزنس سوليوشنز حيث قام ربيع عبد الخالق العضو المنتدب لشركة جي أي جي مصر – حياه تكافل بالتوقيع على بروتوكول التعاون المشترك مع أحمد هشام رئيس مجلس الادارة والمدير التنفيذى لشركة إيزي بيزنس سوليوشنز.

وقد تم التوقيع بحضور قيادات الشركة بحضور علاء الزهيري نائب رئيس مجلس إدارة شركة جي أي جي مصر – حياة تكافل، ويأتى هذا التوقيع فى إطار تطوير الشركة لباقة من الخدمات المقدمة لأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، عبر توفير عروض وخدمات تأمينية ومزايا أخرى جديدة، بالإضافة الى الحلول والخدمات غير المالية المقدمة من شركة إيزي بيزنس سوليوشنز.

وأوضح ربيع عبد الخالق العضو المنتدب لشركة جي أي جي مصر – حياه تكافل: أن هذا التطوير في خدمات شركته يأتي تنفيذاً لاستراتيجيتها التي تتولي اهتماماً كبيراٌ لتطوير الشركات والمشروعات عن طريق توفير مجموعة متكاملة من الحلول المصممة خصيصاً لرواد الأعمال وأصحاب تلك المشروعات مثل التأمين الطبي وتأمينات الحياة والمقدم لهم بأسعار تنافسية ومستوى متميز من الخدمة، كما يتزامن ذلك مع دعم جهود الدولة في مجال الاستدامة والشمول المالي عن طريق النهوض بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحسين مؤشرات الاقتصاد وزيادة معدلات التنمية الاقتصادية.

وأعرب أحمد هشام رئيس مجلس الادارة والمدير التنفيذى لشركة إيزي بيزنس سوليوشنز عن فخره وسعادته بهذه الاتفاقيه مقدراً مساعي شركه جي أي جي في دعم المؤسسات المتوسطة والصغيرة وأضاف : اننا نؤمن في إيزي بيزنس سوليوشنز بأن كل فرد في المجتمع ليه دور في تنميه مستقبل بلدنا ونعتقد اننا نمتلك القدرات التي تسمح لنا بتطوير ومسانده قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة بشكل يمكنهم من تحقيق أهدافهم وفقا للمقاييس العالمية وبمقابل يتناسب مع الإمكانيات المتاحة بشكل يخدم استراتيجيات الاستدامة والشمول المالي التي تضعها الدولة. وبناء على ذلك بتقدم EBS مجموعه من الحلول التي تساعد المشروعات المتوسطة والصغيرة في تطوير عملها خلال رحلتهم بداية من وجود فكره للمشروع ومروراً باليات التنفيذ ووصولاً لأعلى معدلات الأرباح المتنامية.

من خلال هذا التعاون المشترك يستطيع عملاء شركة جي أي جي لتأمينات الحياة التكافلى التمتع بباقات تأمينية مصممة خصيصاً لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، كما يستطيع العملاء الاستفادة من الخدمات الغير مالية المقدمة من شركة إيزي بيزنس سوليوشنز مثل خدمات تأسيس الشركات والاستشارات القانونية وخطط التسويق و الدعاية والاعلان وخدمات التوظيف والتدريب بخصم خاص يصل إلي ٣٠٪.

والجدير بالذكر أن شركة جي أي جي قامت بالتعاقد مع شركة EBS لتقديم هذه الخدمات لعملاء gig لتأمينات الحياة التكافلى بشكل حصري ، حيث تحقق هذه الخدمات الأهداف الاقتصادية المطلوبة من خلال دعم أصحاب الشركات المتوسطة والصغيرة ورواد الأعمال.