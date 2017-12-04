gig لتأمينات الحياة تستحدث إدارة إحتفاظ بعملاء الفردى

مروة عبد النبى

إستحدث مجلس إدارة شركة “gig” لتأمينات الحياة إدارة إحتفاظ بعملاء الفردى وذلك لدراسة الحالات المتعثرة فى سداد أقساط التأمين لوثائقهم ومحاولة التيسير عليهم وإيجاد كافة الحلول لأية مشكلة تواجههم.

وقال رماح أسعد العضو المنتدب لشركة “gig” ان كافة شركات التأمين على الحياة العالمية ” Multinational Companies” متعددة الجنسيات لديها إدارة حفظ للعملاء الفردى بهدف مساعدتهم على سداد القسط التأمينى لوثيقة العميل التى أبرمها مع الشركة أو تذكيره بموعد القسط أو البحث معه عن أبسط وأفضل طرق السداد بالنسبة له.

واشار إلى ان شركته تستهدف رفع مستوى كفاءة التحصيل للأقساط التأمينية خاصة من العملاء الافراد وذلك لحرصها على إستمرار الحماية التأمينية لهم وعدم تعرضهم لإلغاء وثائقهم لأى سبب يمكن ان تجد له إدارة الإحتفاظ من خلال القائمين عليها حل جيد .

وأكد أسعد أن للتأمين الفردى أهمية بالغة لشركة التأمين من ناحية حيث تتمكن من تكوين رؤوس أموال كبيرة لكون نوع تأمين يشجع على الإدخار والإستثمار فى مجالات مربحة علاوة على قدرة محفظة الفردى على بناء الشركة والعمل على إستقرارها لطول أجالها بخلاف الجماعى السنوى والمؤقت أما المؤمن له فيتمكن من تكوين الاحتياط والادخار لصالح أفراد عائلته أو أي مستفيد آخر .

أضاف أن شركته تخدم أكثر من 500 ألف عميل فرد علاوة على إرتفاع عدد العقود الجماعية بالشركة إلى 94 عقد بنهاية العام المالى الماضى مقابل 50 عقد جماعى العام السابق عليه.

ولفت العضو المنتدب لـ”gig” إلى ان شركته مرت خلال الفترة القليلة الماضية بإعادة هيكلة كاملة حيث تم إستحداث عدد من الادارات علاوة على إختيار أفضل العناصر بالشركة لتولى مناصب قيادية بالشركة رفض ذكر تفاصيلها.

ومن المعروف أن الجمعية العمومية غير العادية لشركة «GIG» لتأمينات الحياة التكافلى، قررت الاسبوع الماضى رفع رأس المال المدفوع من 130 إلى 200 مليون جنيه بزيادة قيمتها 70 مليون جنيه بتمويل من المساهمين وفقآ لنسب مساهماتهم بهيكل الملكية بهدف دعم الملاءة المالية للشركة.