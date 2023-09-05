‏«GIG» لتأمينات الحياة تخطط لتحقيق أقساط بقيمة 1.3 مليار جنيه

تستهدف شركة «GIG» – مصر لتأمينات الحياة التكافلى تحقيق أقساط بقيمة 1.3 مليار جنيه بنهاية العام المالى الحالى (2024/2023).

كشف ربيع عبد الخالق العضو المنتدب للشركة أن مؤشرات العام المالى المنتهى فى 30 يونيو الماضى أظهرت ارتفاع حجم الاستثمارات لتصل إلى 2.1 مليار جنيه مقابل 1.5 مليار فى 2022/2021 بزيادة %42.

وأضاف أن شركته حققت عوائد على الاستثمار تخطت 210 ملايين جنيه خلال عام 2023/2022 مقابل 140 مليونا فى العام المالى السابق له بنسبة نمو %50 كما ارتفع حجم أصولها إلى 2.8 مليار مقابل 1.9 مليار فى 2022/2021 بزيادة %49.

وأوضح أن حقوق حملة الوثائق سجلت 1.8 مليار جنيه فى 2023/2022 مقابل 1.4 مليار فى العام المالى السابق له بنسبة نمو %32 فيما زاد حجم الأقساط المباشرة ليصل إلى 1.22 مليار مقابل 1.1 مليار بزيادة %10.

وأكد أن شركته سددت تعويضات لعملائها بلغت 516 مليون جنيه خلال 2023/2022 مقابل 517 مليونا للعام المالى السابق له، لافتا إلى أنها تعتمد على التنوع فى محفظتها التأمينية ولا تركز على نوع أو قناة بيعية دون غيرها.

وقال إن رأس المال المدفوع لشركته يبلغ 275 مليون جنيه حاليا، لافتا إلى أن هناك خطة طموح لزيادته خلال 3 سنوات، مدعوما بالأرباح المتوقعة وبعد إقرار الجمعية العمومية.

وكشف «عبد الخالق» أنه تم تعزيز منتجات التأمين البنكى بالعديد من المزايا الإضافية، لكى تعتزم المزيد من الحماية لعملائها من خلال منتجات الشركة المتاحة فى فروع المصارف.

وأكد أنه تم إصدار المنتج الدولارى الذى يخاطب العملاء المهتمين بالتأمين و الاستثمار بالعملة الأمريكية.

واعتبر أن تغير المناخ موضوع مهم وقد بدأ خلال الآونة الأخيرة يأخذ مزيدا من الاهتمام من شركات التأمين والإعادة. ولفت إلى أن التقلبات و التغيرات المناخية توفر فرصًا لقطاع التأمين على الحياة لابتكار وتطوير منتجات أو خدمات جديدة تلبى المخاطر المتعلقة بها.