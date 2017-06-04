gig حياة تستهدف 500 مليون جنيه أقساط في 2018

مروة عبد النبي: قال رماح أسعد، العضو المنتدب لشركة «المصرية» لتأمينات الحياة التكافلى «gig»، إن شركته تستهدف تحقيق أقساط تأمينية تتجاوز 500 مليون جنيه، بنهاية العام المالى المقبل، مضيفا أن شركته اقتربت من تحقيق المستهدف نهاية يونيو المقبل بميزانية مخطط إغلاقها على 400 مليون

مروة عبد النبي:

قال رماح أسعد، العضو المنتدب لشركة

«المصرية» لتأمينات الحياة التكافلى «gig»، إن شركته تستهدف تحقيق أقساط

تأمينية تتجاوز 500 مليون جنيه، بنهاية العام المالى المقبل، مضيفا أن

شركته اقتربت من تحقيق المستهدف نهاية يونيو المقبل بميزانية مخطط إغلاقها

على 400 مليون جنيه أقساط.

وأشار إلى أن شركته حققت أقساطا تأمينية

«260مليون جنيه حتى الربع الثالث من العام الجارى بزيادة 94 مليون جنيه

خلال 3 شهور فقط، إذ حققت الشركة 166 مليون جنيه بنهاية النصف الأول من

العام المالى الحالى.

ورأى أن شركته بدأت فعليا ضبط إيقاع المطالبات

من خلال آليتى إدارة التحريات لقياس وتتبع أحقية العميل فى التعويض، إضافة

إلى إدارة المخاطر المكتتبة بهدف تقليصها بالاكتتاب الفنى على أسس سليمة

بهدف رفع قيم فوائض النشاط،مشيرا إلى أن شركته سددت تعويضات تقترب من حاجز

109 ملايين جنيه بنهاية النصف الأول من العام الجارى.

وأكد أن فرع

التأمين الطبى منفردا يخطط لجلب أقساط كلية تصل لـ100مليون جنيه بنهاية

العام المالى المقبل، خاصة بعد تعاقدها مع شركة «جلوب ميد» للرعاية الطبية،

علاوة على استمرار التعامل مع شركة « الأهلى « للرعاية الطبية التابعة

للبنك الأهلى.

وأوضح أن شركته لديها 160عقد جماعى -حياة وطبى

واستثمار وائتمان- «إجمالى المؤمن لهم بها يتجاوز 565 ألف مؤمن عليه،

بالإضافة إلى 13 ألف عميل فردى تقوم الشركة بخدمتهم على أعلى مستوى.

وأضاف

أن شركته أبرمت عقود جديدة خلال الربع الأخير من العام المالى الجارى، بلغ

عدد المؤمن لهم 25 ألف بها بإجمالى مبالغ تأمين مليار ونصف المليار جنيه

لشركات «نستله» للمياه وأكان وهنكل مصر وأديداس للمنتجات الرياضية و«سينو

ثروة» للحفر.

وكشف أن شركته تدرس زيادة رأسمالها، لتتناسب مع زيادة

حجم أعمالها المستمر من ناحية وليتناسب مع تعديلات مشروع قانون التأمين

الجديد، رافضا ذكر حجم الزيادة حتى الاستقرار على الرقم «الفعلى، بالرغم من

أن الزيادة سيتم تمويلها من المساهمين.

ورأى أنه من الأفضل أن تركز

«gig» على نمو الفروع الحالية، والتوسع الجغرافى من خلالها عن طريق

المناطق، والقدرة على الوصول لأكبر عدد من العملاء وذلك من خلال تواجد 3

فروع بالقاهرة و4 «فروع بالإسكندرية والمنصورة وبورسعيد والإسماعلية.

وأوضح

أن التحالفات البنكية التى تمت بالفعل مع 5 بنوك ساهمت فى توسيع قاعدة

عملاء الشركة بشكل ملحوظ، لافتا إلى أن «خطة الشركة التوسعية بالتأمين

المصرفى ستمتد إلى التفاوض مع بنكين كبيرين من القطاع الخاص، والتعاقد

معهما قبل نهاية العام المالى المقبل، وذلك بغرض تنمية محفظة الفردى

بالشركة لكونها، هى الأساس فى بناء استقرار الشركة ولها دور كبير فى دعم

تطور الشركة ورفع حصتها السوقية.

وتضم قائمة البنوك المتحالفة مع

«gig» حياة، لتسويق منتجاتها كلا من ««عوده « و « أبو ظبى الإسلامى و«أبو

ظبى الوطنى» «nbad» « و«مصر» فروع المعاملات الإسلامية، و «الكويت الوطنى»

«NBK».

ولفت إلى أن شركته تتواجد فى أكثر من 118 فرعا بنكيا من فروع

البنوك المتعاقدة معها على ترويج وثائق التأمين حتى الآن، إلا أنها سوف

تزيد فور تغطية منتجات الشركة البنكية لجميع فروع بنك الكويت الوطنى، والتى

لاتروج إلا فى 10 فروع به فقط حاليا.

وتوقع أن تتجاوز أقساط

التأمين البنكى منفردة 100 مليون جنيه بنهاية العام المالى المقبل، و ذلك

بفضل الانتشار الكبير الذى يحققه التسويق المصرفى لشركات التأمين التى

تتخذه كنافذة لنمو أقساطها وقاعدة عملائها معا.

