GIG تطلق منتج التأمين الطبى الفردى.. يناير المقبل

مروة عبد النبىتبدأ شركة "gig" لتأمينات الحياة، إطلاق منتج التأمين الطبى الفردى الأول لها، فى يناير المقبل، والذى يقوم بتغطية العميل داخل وخارج مصر.وقال رماح أسعد، العضو المنتدب لشركة "gig" لتأمينات الحياة، إن شركته لديها منتج طبي فردي سيغطي العميل على مستوى العالم، وسيتم البدء في تفعيله بدءًَا م

مروة عبد النبى

تبدأ شركة “gig” لتأمينات الحياة، إطلاق منتج التأمين الطبى الفردى الأول لها، فى يناير المقبل، والذى يقوم بتغطية العميل داخل وخارج مصر.

وقال رماح أسعد، العضو المنتدب لشركة “gig” لتأمينات الحياة، إن شركته لديها منتج طبي فردي سيغطي العميل على مستوى العالم، وسيتم البدء في تفعيله بدءًَا من عام 2018، مشيرًا إلى أنه يتم التفاوض بشأنه مع أكثر من معيد تأمين للحصول على أفضل الشروط.

وأضاف أن شركته حققت أقساط تأمين منفردة بفرع التامين الطبى العام الماضى، بقيمة 90 مليون جنيه من إجمالى 349 مليون جنيه.

وأشار إلى أن شركته تخدم أكثر من 500 ألف عميل فرد علاوة على إرتفاع عدد العقود الجماعية بالشركة إلى 94 عقدًَا، بنهاية العام المالى الماضى، مقابل أكثر من 50 عقدًا جماعيًا العام السابق عليه.

وعلى صعيد متصل، أكد طارق دكرورى، مدير وحدة الوكلاء بشركة “gig”، أن شركته طرحت بالفعل منتج تأمينات الحوادث الشخصية نهاية شهر أكتوبر الماضى، وهو منتج يغطى خطر الوفاة بحادث غير متوقع.

وأشار دكرورى إلى أن هذه الوثيقة تضمن للمؤمن له أو للمستفيدين الذى يحددهم المؤمن له أو الورثة الشرعيين المبلغ الذى يحدده أيضاً المؤمن له إذا ما وقع له حادث نتج عنه إصابة جسمانية، أدت إلى وفاته أو عجزه عجزاً مستديماً جزئياً أو كلياً أو عجزاً كلياً مؤقتاً.

وأضاف أن وثيقة تأمينات الحوادث الشخصية لاقت إقبالًا ورواجًا كبيرًا لدى العملاء، ومن المنتظر أن تحقق شركته نتائج جيدة جدًا منها.