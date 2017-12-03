GIG تستهدف 450 مليون جنيه أقساطا تأمينية

مروة عبد النبي:تستهدف شركة «gig» لتأمينات الحياة، 450 مليون جنيه، أقساطًا تأمينية، نهاية يونيو المقبل، مقابل 349 مليون جنيه للعام المالى الماضى.قال رماح أسعد، العضو المنتدب لــ«gig»، إن شركته تستهدف استثمارات بقيمة بين 400 إلى 450 مليون جنيه للعام المالى الجارى، مقابل 300

مروة عبد النبي:

تستهدف شركة «gig» لتأمينات الحياة، 450 مليون جنيه، أقساطًا تأمينية، نهاية يونيو المقبل، مقابل 349 مليون جنيه للعام المالى الماضى.

قال رماح أسعد، العضو المنتدب لــ«gig»، إن شركته تستهدف استثمارات بقيمة بين 400 إلى 450 مليون جنيه للعام المالى الجارى، مقابل 300 مليون جنيه العام الماضى، وأن عوائد الاستثمارات الخاصة بشركته مرتفعة وآمنة، فمعظمها فى ودائع ضخمة فى السندات والأذون، وشهادات الاسثثمار بالبنوك، التى ارتفعت الفائدة عليهم.

أشار إلى أن شركته تستهدف 55 مليون جنيه من التأمين البنكى، نهاية يونيو المقبل، مقابل 25 مليون جنيه، حققتها خلال العام الماضى، بعد الزيادة فى اتفاقات شركته من البنوك، آخرها «بنك مصر-إيران» الأسبوع الماضى، علاوة على إمكانية التفاوض مع بنك سابع نهاية 2018.

تضم قائمة البنوك المتحالفة مع «gig» حياة، لتسويق منتجاتها، عبر ما يعرف بنشاط التأمين البنكى» Bank Insurance» ؛ بنك «عودة «، و«أبو ظبى الإسلامى»، و»أبو ظبى الوطنى» NBAD»، وبنك «مصر» فروع المعاملات الإسلامية، وبنك «الكويت الوطنى «NBK».

لفت إلى أن شركته تستطيع ترويج منتجاتها بالبنوك من خلال أكثر من 150 فرعًا من فروع البنوك المتعاقدة معها على ترويج وثائق التأمين، لتتمكن الشركة من الوصول إلى أكبر عدد من الأفراد.

أشار أسعد إلى أن «gig» حصلت على «قرض حسن» عند تأسيسها بغرض تمويل العمليات بقيمة 100 مليون جنيه، وسددت 40 مليون جنيه منه خلال الفترة السابقة.

أضاف أن شركته تخطط لسداد باق القرض خلال العامين الماليين المقبلين، البالغ 60 مليون جنيه، بواقع 30 مليون جنيه كل عام.

أكد أن شركته تخطو خطوات جيدة بدأتها برفع رأسمالها إلى 200 مليون جنيه مقابل 130 مليون جنيه، الشهر قبل الماضى، بزيادة 70 مليون جنيه دفعة واحدة، من المساهمين لافتًا إلى أن الشركة لاتنتوى رفع رأس المال مرة أخرى خلال العامين المقبلين، لتناسبه مع حجم الأعمال الحالى وقابليتها للزيادة.

أضاف أن الشركة حققت أرباح بلغت 16.2 مليون جنيه مقابل خسائر بلغت 67 مليون جنيه فى 2016/2015 علاوة على تصفيتها لعقود بقيمة تجاوزت 230 مليون جنيه، بعد ربحيتها وجدواها للشركة، فضلا عن وجود تأثير إيجابى على أرباح المساهمين بفعل ارتفاع سعر الصرف.

وأكد أسعد أن شركته تقوم حاليا بخدمة 700 ألف عميل حصيلة تعاملاتها الجماعية والفردية، ولديها 210 عقود تأمين جماعى حتى الآن.

نفى أسعد نية التوسع الجغرافى بالمحافظات لفروع شركته، إلا أنه قرر التركيز على نمو حجم أعمال الفروع، ورفع مستوى قدراتها فى الوصول لأكبر عدد من العملاء الجدد، والحفاظ على القدامى، وتمتلك الشركة 3 فروع بالقاهرة، و4 بالإسكندرية، والمنصورة، وبورسعيد، والإسماعلية.

أوضح أن شركته لديها نظام حاسب آلى متميز وتفعيل تطبيقات خدمة العملاء المتعددة والمتوافرة لدى النظام، بداية من العام المقبل، لتلبية احتياجات العميل بأقصى صورة ممكنة، وبأعلى مستوى من الاحترافية.

لفت إلى أن العام المقبل يشهد طرح منتج طبى فردى عالمى، يتيتح العلاج داخل وخارج مصر للعميل.

أكد أسعد أن قطاع الحياة قادر على العطاء، بصورة مستمرة، رغم صعوبة الظرف الاقتصادى طيلة الفترة الماضية، بسبب زيادة عدد شركات التأمين، وتعدد نوعيات الوثائق المطروحة فى السوق، واستهداف مختلف الشرائح والفئات العمرية، علاوة على فتح الباب التأمين البنكى منذ عدة أعوام، ما رفع من نسبة شراء التأمين الفردى.

لفت إلى أن شركات التأمين على الحياة شهدت طفرة بمبيعات التأمين الفردى، خلال الفترة الماضية مرجعا ذلك إلى القوة الشرائية الكبيرة، التى كان لها عدة أسباب أبرزها الرفع المتكرر من جانب البنك المركزى لسعر الفائدة على الودائع، ما جعل هناك فائض مالى لدى غالبية الطبقة المتوسطة، دفعها إلى شراء وثائق تأمين حياة بغرض الحماية وليس الاستثمار.

أضاف أن قطاع التأمين السند فى الأزمات، وأن ما يوجه لدفع الأقساط التأمينية بغرض توفير تغطية تأمينية لأخطار معينة، يعود على المؤمن له إما بالتعويض المادى، حال تحقق الخطر، أوالعائد المعنوى لتأكده من وجود شركة تأمين تقف خلفه لحمايته عند الخطر.