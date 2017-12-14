GIG تستهدف 144 مليون جنيه أقساط بالطبى يونيو المقبل

مروة عبد النبى : تستهدف شركة "gig " لتامينات الحياة التكافلى 144 مليون جنيه أقساط بمحفظة التأمين الطبى بنهاية يونيو المقبل . وقال رماح أسعد العضو المنتدب لـ "gig" أن شركته حققت 90 مليون جنيه العام الماضى بفرع التأمين الطبى بالشركة مشيرآ إلى ان شركته ابرمت أكثر من 160 عقد -حياة وطبى وإستثمار

مروة عبد النبى :



تستهدف شركة “gig ” لتامينات الحياة التكافلى 144 مليون جنيه أقساط بمحفظة التأمين الطبى بنهاية يونيو المقبل .

وقال رماح أسعد العضو المنتدب لـ “gig” أن شركته حققت 90 مليون جنيه العام الماضى بفرع التأمين الطبى بالشركة مشيرآ إلى ان شركته ابرمت أكثر من 160 عقد -حياة وطبى وإستثمار وإئتمان- بإجمالى 565 مؤمن عليه .

وأشار إلى ان شركته ستطلق منتج تأمين طبي فردي سيغطي العميل على مستوى العالم سيتم البدء في تفعيله بدءآ من عام 2018 وذلك بعد ان تم الانتهاء من التفاوض مع معيدى التأمين والحصول على أفضل الشروط.

وأكد ان gig تستهدف 170 مليون جنيه أقساط تأمينية لمحفظة الطبى بنهاية العام المالى المقبل معتبرآ أن أن تحقيق مخطط الشركة بفرع الطبى نتيجة التعاون مع شركتى “جلوب ميد ” للرعاية الطبية وشركة ” الاهلى ” للرعاية الطبية المسؤولتان عن إدارة محفظة الطبى اعلى مستوى من الحرفية والتقييم المتواصل لمستوى التعاقدات التى لدى شركته.

وكشف العضو المنتدب لـ”gig ” لتأمينات الحياة أن شركته سددت إجمالى تعويضات بقيمة 311 مليون جنيه بنهاية العام المالى الماضى.

ومن المعروف ان “gig” قامت خلال عموميتها الاخيرة برفع رأسمالها من 130 مليون إلى 200 مليون جنيه دفعة واحدة بتمويل من المساهمين كلآ حسب نسبته بهدف دعم التوسعات.