gig تؤمن على حياة العاملين فى البافارية

مروة عبد النبى أبرمت شركة «gig» لتأمينات الحياة، اتفاقًا للتأمين على حياة العاملين بالمجموعة «البافارية» للسيارات، عبر وثيقة التأمين الجماعى المؤقت. قال محمد فتحي، مدير عام الشئون الفنية بشركة «الشراع»-وسيط التعاقد- إن الوثيقة تغطى 1554 عاملًا، بمبلغ تأمين يصل إ

مروة عبد النبى

أبرمت شركة «gig» لتأمينات الحياة، اتفاقًا للتأمين على حياة العاملين بالمجموعة «البافارية» للسيارات، عبر وثيقة التأمين الجماعى المؤقت.

قال محمد فتحي، مدير عام الشئون الفنية بشركة «الشراع»-وسيط التعاقد- إن الوثيقة تغطى 1554 عاملًا، بمبلغ تأمين يصل إلى 118 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن العقد يشمل التأمين، ضد الوفاة والعجز الكلى المستديم.

وذكر فتحى أن شركته حصلت على موافقة هيئة «اللويدز» الإنجليزية على مد شهادة الأيزو ISO «9001-2008 لعام جديد، بعد انقضاء مدتها بنهاية العام المنصرم.

وتنص الأيزو على تطبيق نظام الجودة ، عبر وضع سياسة وأهداف وقواعد العمل، والمسئوليات، بما يتوافق مع متطلبات المواصفة القياسية الدولية، لنظام إدارة الجودة.

يذكر أن هيكل ملكية شركة الشراع للوساطة التأمينية يتوزع بواقع %99 لشركة «الشراع للتنمية والتجارة العامة«، مقابل %1 لمستثمرين أفراد.