«Genpact لحلول البيانات» : اعتماد تقنيات الإنترنت بنشاط إعادة التأمين يعد حقيبة من الفرص

مؤكدة أنها أداة صنع المستقبل حيث تعدد فرص النمو الهائلة

وقال سمير ديوان رائد الأعمال التجارية العالمية والتحول الرقمي والتأمين بشركة Genpact لحلول البيانات وتقنيات الإنترنت إن استخدام الصناعة الحالي للتكنولوجيا والقدرة على اعتماد عمليات جديدة بهدف معرفة ما قد يعنيه ذلك لمستقبل، وذلك في إطار الدفع نحو الكفاءة، تستمر الرقمنة والابتكار في اكتساب قوة دفع في صناعة إعادة التأمين العالمية ،هى أداة صنع المستقبل حيث تعدد فرص النمو الهائلة.

سوق إعادة التأمين حيث يتطلع إلى التقدم والابتكار

وأشار إلى أن استخدام تقنيات الإنترنت فى نشاط إعادة التأمين لهو حقيبة مختلطة من الفرص من وجهة نظره تحوى العديد من الفرص المفيدة جدا.

وأوضح ديوان أنه من الإيجابيات أن صناعة إعادة التأمين على وجه الخصوص قد قطعت أشواطا كبيرة في نمذجة مخاطر الكوارث من خلال الاستفادة من مجموعات البيانات الجديدة على نطاق واسع، وتطوير فهمها للمخاطر الطبيعية.

وأشار إلى أنه يتم إحراز تقدم قوي حول كيفية إدارة السوق لبياناته وحوكمته ، على الرغم من تحذيره من أنه لا يزال هناك طريق طويل لنقطعه هنا.

الاستثمار فى التكنولوجيا قيد التنفيذ

ولفت إلى انه لا يقصد البيانات فقط داخل المؤسسة التي يمتلكونها عبر أنظمة متعددة ، سواء كانت يدوية أو بعض العمليات الآلية، ولكن أيضًا كيفية إدارة البيانات في النظام البيئي وكيف يتم نقل البيانات وهذه فرصة كبيرة”.

وتابع أن الاستثمار في التكنولوجيا الأساسية لإعادة التأمين تقنيات قيد التنفيذ ، لكنها لا تلبي بالضرورة احتياجات التعقيدات التي يتعين علينا التعامل معها اليوم لكنها فرصة تحول من العمل اليدوى الى العمل الالى كاملا

وراى أن الأهمية الإستراتيجية للبيانات والتكنولوجيا وأدوار القيادة الرقمية للعديد من الشركات لذلك نرى أن العديد من الشركات قد عينت ، على سبيل المثال ، رؤساء البيانات ، كبار مسؤولي التكنولوجيا ، مسئولي الابتكار الرقمي ، وهذا مستمر لانه بالتأكيد اتجاه قوي.

الاعتماد على الذكاء الاصطناعى والتعلم الالى من متطلبات المرحلة

وأكد أن شركات التأمين تركز أكثر على تطوير فرق علوم البيانات هذه وتجمع بشكل أساسي مهاراتها مع الخبرة الاكتوارية وهذا أصبح أكثر تعميمًا في جميع المجالات.

واستمر في ملاحظة أنه بينما نرى اعتمادًا أكبر للذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي ، فإن الوصول إلى البيانات بالكمية والنوعية اللازمتين لا يزال يمثل تحديًا للكثيرين.

ولفت تتوسع نماذج أعمال التأمين من مساحة نقل المخاطر المهيمنة إلى إدارة المخاطر والوقاية منها أيضًا وبعد ذلك ، نرى

أيضًا ظهور الأنظمة البيئية والمنصات كنوع من قنوات التوزيع والمشاركة الجديدة .

وراى شون بورجوا ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Tremor Technologies، Inc. أنه من وجهة نظر شركته ، “يمكن أن تساعد التكنولوجيا حقًا في تحديث سوق إعادة التأمين”.

الاعادة بالتقنيات المذكورة ستصبح حصان اسرع وأكفأ

وأكد أنه بينما تحدث الرقمنة على الهامش ، من المهم أن نفهم أن معظم سوق إعادة التأمين غير مهيأ حقًا لنشر بيانات قوية ويحتاج في تنظيف كميات هائلة من البيانات وتخزينها بكفاءة ، ومعالجتها حقًا طرق قوية.

وقال إنها بداية مبكرة جدًا في صناعة إعادة التأمين من الناحية الفنية مع وجود تريليون دولار بالإضافة إلى تحويل المخاطر كل عام بشكل غير فعال حقًا ، وهو ما يدركه معظم في السوق ، إنها مسألة وقت قبل أن تبدأ الصناعة حقًا في تبني تقنيات التداول الحديثة لكى تكون حصان غاية فى السرعة.