GCC تستهدف أعمال مقاولات بقيمة 600 مليون جنيه

شريف عمر:تتبنى شركة جلوبال كونسلتد كونتراكتورز GCC للمقاولات، خطة طموحة لزيادة حجم أعمال البنية التحتية فى السوق المصرية لتبلغ 600 مليون جنيه، نهاية العام الحالى، كما تستهدف اختراق السوق السورية لاستغلال عملية إعادة الأعمار، بجانب تعزيز التواجد فى السوق الليبية.قال مصطفى الحسن، رئيس مجلس إدارة G

شريف عمر: تتبنى شركة جلوبال كونسلتد كونتراكتورز GCC للمقاولات، خطة طموحة لزيادة حجم أعمال البنية التحتية فى السوق المصرية لتبلغ 600 مليون جنيه، نهاية العام الحالى، كما تستهدف اختراق السوق السورية لاستغلال عملية إعادة الأعمار، بجانب تعزيز التواجد فى السوق الليبية. قال مصطفى الحسن، رئيس مجلس إدارة GCC، إن الشركة تستهدف زيادة حجم الأعمال لتصل إلى 600 مليون جنيه نهاية العام الحالى فى السوق المصرية، عبر التركيز على أعمال البنية التحتية والمقاولات. أكد الحسن فى تصريح لـ«المال» أن الشركة تنفذ العديد من مشروعات البنية التحتية بالصرف الصحى والكهرباء، مع عدد من العملاء سواء الحكوميين أو السياديين، أو القطاع الخاص فى مصر، من أبرزها مشروعات بنية تحتية فى العاصمة الإدارية، وشرم الشيخ، والصعيد، كما تتولى تنفيذ تطوير عدة محطات للصرف الصناعى فى إطار القروض الممنوحة من البنك الدولى بقيمة 100 مليون دولار، لصالح الحكومة المصرية. تطرق لدخول الشركة فى تحالف ثنائى مع شركة إمبرجيلو الإيطالية للمقاولات، بهدف تعزيز المنافسة لاقتناص أعمال بنية تحتية فى مشروعات محور قناة السويس، الذى يشمل تأسيس مناطق صناعية متكاملة بشرق بورسعيد، فى ظل الاهتمام الحكومى والعالمى بالمشروعات المنتظر تأسيسها فى تلك المنطقة الحيوية. يذكر أن شركة جى سى سى تأسست عام 2005، من خلال مساهمات من مجموعة مستثمرين، يبلغ رأسمالها حالياً 100 مليون جنيه، وتعمل فى عدة بلدان منها ليبيا، وجنوب السودان، والسعودية، والولايات المتحدة الأمريكية، والصومال، وجيبوتى، ويركز نشاطها على أعمال البنية التحتية والمقاولات، وتملك شركات تابعة بمجالات البترول، والمقاولات. قال الحسن إن الشركة تخطط لاقتحام مجال البنية التحتية بمشروع نيوم العالمي الذى أطلقته الحكومة السعودية، ويضم أراض فى مصر والأردن، موضحاً أن الشركة أجرت تحالفا مع إحدى كبريات شركات المقاولات السعودية، لتأسيس تحالف ثنائى للمشاركة فى الأعمال الإنشائية. أضاف أن المشروع بدأ تنفيذه من خلال تأسيس مرحلة القصور الملكية بداخل الأراضى السعودية المعلنة، لافتاً إلى أن التحالف يستهدف التركيز على الأعمال الإنشائية الضخمة المنتظر إطلاقها فى منطقة شرم الشيخ المصرية. أوضح رئيس مجلس إدارة GCC، أن الشركة تنتظر انتهاء أعمال المخطط العام والدراسات الفنية لمشروع نيوم العالمى، لتحديد الميزانيات النهائية للتحالف الثنائى.

وفي أكتوبر الماضي، أعلن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، عن خطة إنشاء منطقة “نيوم”، التي تمتد لأول مرة بين 3 دول، (السعودية، ومصر، والأردن)، باستثمارات تبلغ 500 مليار دولار، على مساحة 26.5 ألف كيلو، وتطل من الشمال، والغرب، على البحر الأحمر، وخليج العقبة بطول 468 كلم، ويحيط بها من الشرق جبال بارتفاع 2500 متر، ويركز المشروع على 9 قطاعات استثمارية متخصصة، على أن تنتهي المرحلة الأولى منه في 2025. أشار إلى أن الشركة تتفاوض مع مسئولى وزارة النقل، لإنشاء منطقة لوجيستية متكاملة على الحدود المصرية الليبية بالقرب من مدينة السلوم، لتصبح منفذاً إاضافيا للسلع والبضائع بين البلدين. قال إن الاتفاق الحالى مع الوزارة يسمح بإنشاء المدينة على مساحة 4 كم، مع قصرها فى منتجات مواد البناء والمقاولات وإعادة الإعمار، فى ظل اقتراب انتهاء العمليات العسكرية فى ليبيا. أوضح الحسن أن مصر من أكثر الدول القادرة على مساعدة ليبيا، سواء بتوافر الإيدى العاملة، أو المنتجات اللازمة للإعمار، ما دفعنا للسعى فى إنشاء المدينة اللوجستية، والتركيز على منتجات مواد البناء كالأسمنت والسيراميك، متابعاً: “فكرة المدينة تكمن فى إيصال كل المنتجات المصرية لحدود ليبيا، وإتاحتها لمختلف الشركات العاملة هناك، وتيسير وصولها.” تابع: “التكلفة الاستثمارية الإجمالية ما زالت قيد الدراسة، ونعتمد فى الإنشاء على الشراكة الإستراتيجية مع العملاء، بما يعنى توقيع عقود ثنائية مع الشركات المهتمة، لمنحها مساحة تؤسس عليها مخازنها، على أن تكون تابعة لها طول فترة وجود المدينة”. أشار إلى أن تخصيص مساحات فى المنطقة للبنوك الحكومية بهدف تسهيل عملية تحويل الأموال، وسداد قيمة المشتريات بالتنسيق مع الجانب الليبى، مع وجود مكاتب لمختلف الجهات الحكومية والوزارات المختصة، وأن المدينة لن تخدم ليبيا فقط، لكنها ستخدم خطة الحكومة المصرية فى تطوير الساحل الشمالى بالقرب من مطروح والسلوم. أكد أن الشركة تعمل فى السوق الليبية منذ 15 عامًا، وتملك خبرات ممتدة فى أعمال البنية التحتية، وتتولى حالياً بتكليف من جهات ليبية، حصر 3200 مشروع متوقف فى ليبيا، لتحديد الخسائر والتعويضات اللازمة لهم، لعودتهم من جديد للعمل، على رأسها مشروعات الرعاية الصحية، والتعليم، والمطارات. لفت إلى أن الشركة تملك منطقة لوجيستية داخل دولة جيبوتى، بهدف تقديم نفس الخدمات المنتظر تقديمها بمنفذ السلوم، موضحاً أن منطقة جيبوتى تقدم كل خدمات الدعم والإعمار لدول القرن الأفريقى، منها الصومال وإريتريا، وجزر القمر. أنشأت الشركة منطقه لوجيستية فى جيبوتى على مساحة 5 آلاف متر، باستثمارات 7 ملايين دولار، بهدف تجميع خامات مواد البناء من مصر، والدول المجاورة بدولة جيبوتى، ثم إعادة توزيعها على الدول المجاورة، مثل جنوب السودان، وإثيوبيا، وكينيا، من خلال النقل البرى، وتوقيع مذكرة تفاهم مع الاتحاد المصرى لمواد البناء، بهدف تصدير مواد البناء إلى جيبوتى، لتوزيعها على باقى الدول الأفريقية القريبة. قال الحسن إن الشركة أوقفت خطط اقتحام مجال البنية التحتية بمجال توليد تكنولوجيا الطاقة الشمسية، أو مشروعات للإسكان الاقتصادى ومحدودى الدخل نظراً لانخفاض الجدوى الاستثمارية، علاوة على التباطؤ فى إطلاقها. أكد أن الشركة تترقب بقوة لاختراق السوق السورية خلال العام الحالى على أقصى تقدير، فى ظل احتمالات انتهاء الصراع المسلح بين مختلف الأطراف المحلية والدولية هناك، والتوجه بعدها لإقرار خطة لإعادة الإعمار. قال مصطفى الحسن رئيس مجلس ادارة GCC، إن الشركة تفضل العمل فى أماكن الحروب، التى تشهد زيادة مرتفعة فى عمليات البنية التحتية، وإعادة الإعمار، وفى هذا الإطار تتواجد فى أسواق ليبيا، والقرن الأفريقى، بجانب أنها مقاول معتمد من هيئة الأمم المتحدة، بما يعزز فرص حصولها على عمليات تنموية. استبعد توجه الشركة للقيد فى البورصة خلال الفترة المقبلة، فى ظل علاقتها الجيدة بالعديد من البنوك وعلى رأسها مصر، وأبوظبى الإسلامى، فى الحصول على تمويلات بنكية لتمويل عمليات البنية التحتية.