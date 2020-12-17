اقتصاد وأسواق

«G42 الإماراتية»: مصر مركزا لتصنيع لقاحات كورونا في إفريقيا والشرق الأوسط قريبا (صور)

بحث توريد دفعات جديدة من لقاحات كورونا
المرسي عزت 10:28 م, الخميس, 17 ديسمبر 20 10:28 م, الخميس, 17 ديسمبر 20

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قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن لقاء الدكتورة هالة زايد بمسئولي مجموعة G42 الإماراتية للرعاية الصحية تطرق إلى بحث سبل التعاون بين الجانبين في مجال تصنيع اللقاحات.

وأكد مجاهد أنه وفقًا لتطلعات شركة “G42” فالأخيرة ترغب في أن تصبح مصر مركزًا لإنتاج اللقاحات بشكل عام ولقاحات فيروس كورونا المستجد بشكل خاص في إفريقيا والشرق الأوسط.

وزيرة الصحة في زيارة للمراكز البحثية الإماراتية

وأشار إلي أن ذلك يأتي في إطار شراكة استراتيجية مع شركة “سينوفارم” الرائدة في مجال اللقاحات، كما تم بحث إمكانية نقل التكنولوجيا، والبرمجيات، والذكاء الاصطناعي بمجال إنتاج الأدوية إلى الشركات المصنعة بمصر.

والتقت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الخميس، بينج تشاو، الرئيس التنفيذي لمجموعة “G42” الإماراتية للرعاية الصحية، ومنصور المنصوري الرئيس التنفيذي للعمليات بمجموعة “G42” القائمة على أبحاث لقاحات فيروس كورونا المستجد.

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جاء ذلك خلال زيارتها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لبحث خطة توريد دفعات لقاح فيروس كورونا المستجد إلى مصر، بحضور الدكتور محمد حساني، مساعد وزيرة الصحة لشئون مبادرات الصحة العامة، وممثلون من شركة “G42” الإماراتية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن اللقاء تناول مناقشة خطة تدفق الدفعات الخاصة بـ لقاح فيروس كورونا المستجد تباعًا إلى مصر، من إنتاج شركة (سينوفارم) الصينية، وبدعم من شركة G42 الإماراتية للرعاية الصحية.

اثناء زيارة وزيرة الصحة للمراكز البحثية الآماراتية

وأضاف أن الدفعات ستعمل علي تلبية احتياجات الفئات الأكثر عرضة للإصابة كأولوية بالغة الأهمية، حيث استطاعت مصر كأول دولة أفريقية الحصول على أولى شحنات اللقاح الأسبوع الماضي، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأشار مجاهد إلى أنه عقب الاجتماع، قامت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان بزيارة ميدانية بمركز “الچينوم” بدبي، ومركز الأبحاث الإكلينيكية للقاحات فيروس كورونا المستجد، وكذلك مراكز تطعيمات المواطنين باللقاحات بعد إعلان الإمارات الموافقة على بدء التطعيم.

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وزيرة الصحة في لقائها مع مسؤولي G42

ولفت إلى أن الوزيرة استمعت خلال جولتها بمراكز التطعيمات إلى شرح مفصل من الدكتورة نوال الكعبي، رئيس اللجنة الوطنية السريرية لفيروس كورونا بالإمارات، الباحث الرئيسي للمرحلة الثالثة للتجارب الإكلينيكية للقاح فيروس كورونا، عن تطورات الدراسة الإكلينيكية للقاحات فيروس كورونا المستجد بالإمارات، والمشاركين بها، وكذلك ما توصلت إليه تلك الدراسات من نتائج.

وذكر أن الوزيرة أشادت بالتجارب التضامنية بين دول العالم لإيجاد لقاح فعال لفيروس كورونا المستجد، والتي شاركت بها ٤ دول عربية (مصر، الإمارات، الأردن، البحرين) لأول مرة في الوطن العربي وأُجريت على 45 ألف مشارك تحت شعار “من أجل الإنسانية”.

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لقاء الوزيرة مع مسؤولين إماراتيين

وقالت الوزيرة :”إن التشارك بين الدول العربية أصبح سببًا في إيجاد واحدًا من اللقاحات الفعالة لفيروس كورونا المستجد”، كما دعت إلى ضرورة سرعة نشر نتائج التجارب الإكلينيكة للقاح فيروس كورونا المستجد في مرحلتها الثالثة في المجلات العلمية، كما تم سابقًا نشر نتائج ما قبل التجارب الإكلينيكية وكذلك في مرحلتها الأولى والثانية، لتعظيم الاستفادة منها.

يذكر أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، يرافقها الدكتور محمد حساني، مساعد وزيرة الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، توجهت صباح اليوم الخميس، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، لبحث خطة توريد لقاح فيروس كورونا المستجد إلى مصر، وتوجيه الشكر للدولة الشقيقة على توريد الدفعة الأولى من لقاح فيروس كورونا من إنتاج شركة (سينوفارم) الصينية.

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بقلم المرسي عزت

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