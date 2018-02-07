FRS Labs الهندية تفوز بمسابقة البنك المركزي للتكنولوجيا المالية

سيد بدرهل تتخيل أن تنجز أعمالك في أحد البنوك التي تتعامل معها خلال دقيقتين فقط؟ وهل تتوقع أن تفتح حسابًا بدون التوقيع على عشرات الأوراق والإقرارات؟ في عصر التكنولوجيا المالية أصبح ذلك ممكنًا.FRS Labs الشركة الهندية الناشئة طورت تطبيقًا جديدًا يمكن من خلاله فتح حسابات العملاء بكافة الإجراءات عبر

سيد بدر

هل تتخيل أن تنجز أعمالك في أحد البنوك التي تتعامل معها خلال دقيقتين فقط؟ وهل تتوقع أن تفتح حسابًا بدون التوقيع على عشرات الأوراق والإقرارات؟ في عصر التكنولوجيا المالية أصبح ذلك ممكنًا.

FRS Labs الشركة الهندية الناشئة طورت تطبيقًا جديدًا يمكن من خلاله فتح حسابات العملاء بكافة الإجراءات عبر التواصل مع البنك من خلال هذا التطبيق، لتتغلب على مشاكل إهدار الوقت وطوابير الانتظار في البنوك وصرف الأموال على تدشين فروع جديدة لخدمة العملاء.

تقدمت الشركة بعرض لخدماتها بجانب 4 شركات أخرى في الجلسة الأخيرة من مؤتمر التكنولوجيا المالية الذي انعقد في مصر على مدار يومين Seamless، تحت رعاية رئاسة الجمهورية والبنك المركزي، واختارته هيئة محكمين مكونة من 5 خبراء محلليين ودوليين للفوز بـ15 ألف دولار.

وتقوم فكرة التطبيق ببساطة على أن الشخص الراغب في فتح الحساب يقوم باختيار البنك المستهدف والبدء في إدخار البيانات الشخصية ثم عمل مسح لهويته والتي تظهر كافة بياناته التي تكون مسجلة لدى البنك والدولة في ذات الوقت على قاعدة بيانات موحدة، وبعد انتهاء الإجراءات يلتقط صورة بالهاتف الذكي لوجهه وبصمة عينه للتأكد من أنه ليس اختراقًا للنظام.

بعد هذه العملية التي قال مؤسسو التطبيق إنها تستغرق دقيقتين يصبح العميل يمتلك حسابًا بنكيًا بالفعل يمكن التعامل عليه بعد ذلك من خلال الوسائط الأخرى، وهو ما يوفر الوقت والجهد المبذول حاليًا.

وأشار المؤسسون خلال العرض الذي تم أمام محافظ البنك المركزي، طارق عامر، إلى أن الشركة حصلت على 4 براءات اختراع لمشروعاتها، وأن تطبيق فتح الحسابات يتطلب تكنولوجيا متطورة يجب أن يطبقها القطاع المصرفي ويوافق عليها المشرع في الدولة .

وأوضحوا أن التطبيق تم إطلاقه منذ عام ونصف وطبقته بعض شركات التأمين في الهند وقام العملاء بفتح نحو 4 آلاف حساب خلال 4 أشهر من خلاله؛ وجدير بالذكر أن نفس التطبيق فاز خلال مؤتمر التكنولوجيا المالية في دبي العام الماضي.

ومن المقرر أن يعقد قطاع نظم الدفع بالبنك المركزي اجتماعًا مع القائمين على الشركة الهندية لبحث إمكانية نقل هذه التكنولوجيا في مصر والاستفادة من أفكارهم .

وتقدم للمسابقة التي أطلقت على هامش المؤتمر 4 شركات أخرى هي alamع وBeflosy وEG Vest وVapulus.

وأكد محافظ البنك المركزي، طارق عامر، في كلمته الختامية أن من أهم نتائج المؤتمر الحالي هو روح المبادرة التي تميز بها المشاركون في المسابقة من الشباب، لافتًا إلى أنه منفتح دائمًا على أفكار الشباب للاستفادة من أحدث الابتكارات في العمل المصرفي المصري .

وتابع “نحن نمتلك سلطة التشريعة لكننا لن نستغلها في التضييق على المبتكرين، وقطاع نظم الدفع بالبنك المركزي أبوابه مفتوحة لكل الأفكار والمبادرات التي تطور العمل المصرفي وتنقل التكنولوجيا المالية في مصر”.



