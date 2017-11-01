frontline solutions للحلول تدرس التوسع فى السوق السعودية

❏ شريف طاهر: نستهدف التعاقد مع 20 عميلًا كمرحلة أولىمحمود جمالتدرس شركة «frontline solutions» للحلول التكنولوجية، التوسع فى السوق السعودية، خلال العام المقبل، كمركز محورى للانطلاق إلى أسواق الخليج العربى.قال شريف طاهر، المدير التنفيذى للشركة، إنها تمتلك محفظة برامج تعتمد على تكنولو

❏ شريف طاهر: نستهدف التعاقد مع 20 عميلًا كمرحلة أولى

محمود جمال

تدرس شركة «frontline solutions» للحلول التكنولوجية، التوسع فى السوق السعودية، خلال العام المقبل، كمركز محورى للانطلاق إلى أسواق الخليج العربى.

قال شريف طاهر، المدير التنفيذى للشركة، إنها تمتلك محفظة برامج تعتمد على تكنولوجيا الحوسبة السحابية بنظام الاشتراك الشهرى أو السنوى فى عدة قطاعات، منها المقاولات وشركات الاستيراد والتصدير والمصانع والمدارس؛ بغرض مساعدة عملائها على ميكنة أعمالهم إلكترونيًّا.

وأوضح طاهر، لـ«المال»، أن الشركة أسسها 4 مستثمرين من قطاع تكنولوجيا المعلومات، دون تحديد رأسمالها، عام 2007، وكانت تعمل آنذاك فى مجال تقديم الاستشارات الفنية لقطاع الأعمال أو شركات التكنولوجيا حتى 2014.

وأضاف أن «frontline solutions» تستهدف، خلال عامها الأول، كمزوِّد لبرمجيات الحوسبة كخدمة software as service الاستحواذ على حصة سوقية معقولة من سوق الحلول المصرية، فضلًا عن التعاقد مع 15 إلى 20 عميلًا كمرحلة أولى فى قطاعات مختلفة خلال شهور، والتوسع فى بناء شراكات مع كيانات عالمية.

وتابع: تخاطب الشركة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى يتراوح حجم أعمالها بين 50 و200 مليون جنيه، وأجرت فعليًّا تعاقدات مع شركات فى مجالات مختلفة.

يُذكر أن طاهر كان يشغل منصب رئيس وحدة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص «ppp» بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قبل انتهاء مدته القانونية فى يناير الماضى، وعدم التجديد له عامين إضافيين.

وتراجعت الوزارة عن تنفيذ مشروعات الشراكة التى طرحتها فى قمة مارس الاقتصادية 2015 باستثمارات إجمالية 1.9 مليار جنيه، ومنها ميكنة مكاتب السجل التجارى بـ1.2 مليار جنيه، و700 مليون لتطوير مكاتب التوثيق العقارى إلكترونيًّا، بدواعى عدم جدواها الاقتصادية فى الوقت الحالى، رغم تقدم تحالفات عربية وأجنبية للمنافسة على المشروع الأول.