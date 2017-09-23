سيــارات

FCA تعلن عن أسعار ألفا روميو

شريف عيسىأعلنت شركة فيات كرايسلر إيجيبت FCA، المالكة لألفا روميو، عن أحدث قائمة سعرية لطرازات العلامة الإيطالية خلال فاعليات الدورة الرابعة والعشرين من معرض القاهرة الدولى للسيارات " أوتوماك - فورميلا".وسعرت FCA طراز ستيلفيو أول سيارة رياضية SUV متعددة الاستخدامات تابعة لألفا روميو بقيمة مليون،
23 سبتمبر، 2017 23 سبتمبر، 2017

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شريف عيسى

أعلنت شركة فيات كرايسلر إيجيبت FCA، المالكة لألفا روميو، عن أحدث قائمة سعرية لطرازات العلامة الإيطالية خلال فاعليات الدورة الرابعة والعشرين من معرض القاهرة الدولى للسيارات ” أوتوماك – فورميلا”.

وسعرت FCA طراز ستيلفيو أول سيارة رياضية SUV متعددة الاستخدامات تابعة لألفا روميو بقيمة مليون، و500 ألف جنيه، فيما بلغ سعر ألفا روميو جوليا مليوناً و200 ألف.

وعن طراز جوليتا، فتراوحت أسعارها ما بين 565 ألفاً، و675 ألف جنيه.

وأعلنت FCA عن بدء حجز جوليا وستيلفيو عن طريق الوكلاء الرسميين ممثلين فى النيل الهندسية وأبو غالى موتورز.

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