FCA تطرح ألفا روميو جوليا وستيلفيو محلياً

شريف عيسى تطرح شركة فيات كرايسلر مصر FCA، طرازين جديدين كلياً من ألفا روميو، خلال فعاليات الدورة الرابعة والعشرين من معرض القاهرة الدولى للسيارات "أوتوماك - فورميلا"، وهم جوليا وستيلفيو.وقالت الشركة، فى بيان لها، اليوم الثلاثاء، إنها ستقوم بعرض بعض موديلاتها المطروحة فى السوق المصرية لعلاما

شريف عيسى

تطرح شركة فيات كرايسلر مصر FCA، طرازين جديدين كلياً من ألفا روميو، خلال فعاليات الدورة الرابعة والعشرين من معرض القاهرة الدولى للسيارات “أوتوماك – فورميلا”، وهم جوليا وستيلفيو.

وقالت الشركة، فى بيان لها، اليوم الثلاثاء، إنها ستقوم بعرض بعض موديلاتها المطروحة فى السوق المصرية لعلاماتها التجارية، من ضمنها فيات تيبو وطرازات العلامة الأمريكية جيب، بالإضافة إلى موبار لقطع الغيار والإكسسوارات الأصلية.

وأشار البيان إلى أن الدورة الحالية من أوتوماك فورميولا تتسم بأهمية كبيرة لدى الشركة ولدى المهتمين بقطاع السيارات في مصر والمنطقة العربية، لما لها من دلالات تؤكد على ثقة الشركة فى الاقتصاد المصري.

وتشارك FCA بمنصة عرض على مساحة 630 متر مربع، تتضمن 4 أقسام: قسم فيات والذى سيضم فيات باندا وفيات تيبو وفيات 500X، وقسم ألفا روميو، والذى يضم ألفا روميو جيلييتا، وجوليا وستيلفيو.

أما قسم الجيب فسيضم Limited Edition جيب رينيجيد X-Adventure وجيب رانجلر وجيب جراند شيروكي، فيما سيضم قسم ورشة موبار فيات دوكاتو المتنقلة والمجهزة بالكامل مع عرض لمنتجات مختلفة من الإكسسوارات وقطع الغيار الأصلية.

وكشف البيان عن عقد فيات كرايسلر مصر بالتعاون مع شركة شل للزيوت، بالإعلان خلال مؤتمر صحفى يعقد فى اليوم الأول من المعرض عن توقيع عقد شراكة بينهم لتصبح زيوت شل هى الزيوت الرسمية لكل من كرايسلر وجيب ودودج رام.