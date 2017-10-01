FCA: التعويم أبرز تحديات القطاع ونستهدف بيع 4000 سيارة

❏ 120 ألف وحدة إجمالى مبيعات الملاكى بنهاية 2017 ❏ تحرير سعر الصرف أسهم فى استئناف تجميع جيب وإعادة طرح ألفا روميو ❏ %31 تراجعاً بمبيعات الشركة نتيجة ارتفاع الأسعار ❏ تفعيل «Trade In» لجيب للاستفادة من زيادة الطلب على المستعملَ ❏ عروض صيانة لفيات وبروتوكولات مع بنوك لدفع حركة البيع ❏ تحد

❏ 120 ألف وحدة إجمالى مبيعات الملاكى بنهاية 2017

❏ تحرير سعر الصرف أسهم فى استئناف تجميع جيب وإعادة طرح ألفا روميو

❏ %31 تراجعاً بمبيعات الشركة نتيجة ارتفاع الأسعار

❏ تفعيل «Trade In» لجيب للاستفادة من زيادة الطلب على المستعملَ

❏ عروض صيانة لفيات وبروتوكولات مع بنوك لدفع حركة البيع

❏ تحديد طرازات جديدة للتجميع المحلى مرهون بصدور «استيراتيجية السيارات»

❏ استكمال مراحل دمج ألفا روميو مع جيب.. وافتتاح صالتى عرض ومركزى خدمة قريباً

المال ــ خاص

كشف حسين عبد الرازق، مدير التسويق والعلاقات العامة بفيات كرايسلر إيجيبت FCA، المالكة لجيب وفيات وألفا روميو، عن استهداف الشركة بيع ما يقرب من 4000 سيارة من العلامات الثلاث بنهاية العام الحالى.

وأكد، فى حوار، لـ”المال”، أن عام 2017 يعد الأصعب على الإطلاق لسوق السيارات؛ نتيجة ارتفاع أسعار الصرف وسعر الفائدة، مشيرًا إلى أن تعويم الجنيه يعد من أبرز التحديات التى تواجه سوق السيارات حاليًّا.

وعلى مدى العامين الماضيين شهدت سوق السيارات العديد من التحولات الجذرية بسبب سلسلة التحديات التى واجهتها، بداية من عدم توافر النقد الأجنبى، وتحجيم الاسيراد، وصولًا لتعويم الجنيه.

وتوقَّع أن تشهد المبيعات الإجمالية لسوق السيارات الملاكى تراجعًا كبيرًا على خلفية ارتفاع الأسعار التى صاحبت قرار التعويم، وتراجع الطلب على الشراء بنسبة تصل إلى %30، بإجمالى 120 ألف وحدة، مقارنة بمبيعات 2016، والبالغ إجماليها وفقًا لتقديرات مجلس معلومات سوق السيارات “أميك” 145 ألف سيارة.

وأشار إلى أنه بعد قرار التعويم تمكنت فيات كرايسلر إيجيبت من استئناف عمليات تجميع جيب داخل خطوط إنتاج الشركة العربية الأمريكية للسيارات “AAV”، التابعة للهيئة العربية للتصنيع، بعد قدرتها على توفير النقد الأجنبى لاستيراد مكونات إنتاج جيب رانجلر وجراند شروكى.

وبيَّن عبد الرازق أن ارتباط “FCA” بشريك حكومى جعل من المستحيل اللجوء خلال العام الماضى للسوق السوداء لاستيراد مكونات إنتاج أو سيارات كاملة، مما تسبَّب فى اضطرار فيات كرايسلر إلى وقف شبه كامل لعمليات التجميع خلال النصف الثانى من 2016.

وتابع: رغم قرار تعويم الجنيه الذى اتخذه البنك المركزى فى الثالث من نوفمبر 2016 تمكنت الشركة من توفير النقد الأجنبى واستيراد مكونات إنتاج بكَميات ملائمة من العلامة الأمريكية جيب، بما سمح باستعادة الإنتاج، والتغلب على قوائم الانتظار التى مُنيت بها كل من رانجلر وجراند شروكى المجمعتين محليًّا.

واستطرد: كما أن تحرير أسعار الصرف سمح لشبكة الموزعين المعتمدين التابعين للشركة بفتح اعتمادات دولارية لتوفير احتياجات السوق من العلامة الإيطالية فيات، والتوسع فى شبكة الوكلاء الرسميين للعلامة الفارهة ألفا روميو.

وأضاف مدير التسويق والعلاقات العامة بشركة فيات كرايسلر إيجيبت، أن إجراءات 3 نوفمبر 2016 تسببت فى انخفاض مبيعات “FCA” الإجمالية من العلامات المملوكة بنسبة بلغت %31، مقارنة بمبيعات السوق الإجمالية التى هبطت بـ%41، وفقًا لتقرير “أميك” الصادر عن شهر يوليو.

وأوضح أن الشركة تتبع عددًا من البرامج التسويقية لدفع حركة المبيعات مع صعوبة محاولات خفض الأسعار، من بينها عقد بروتوكولات تعاون مع البنوك المصرية لتمويل عمليات الشراء بسعر فائدة منخفض، بالإضافة إلى توقيع عقود صيانة مع عملاء فيات.

وكشف عبد الرازق عن تدشين الشركة خدمة Trade IN لسيارات جيب للموديلات التى يعود إنتاجها إلى 2013، عبر استبدالها بموديلات العام، مع دفع فارق السعر بالتقسيط أو الكاش؛ بهدف الاستفادة من زيادة الطلب على المستعمل، بعد ارتفاع أسعار الزيرو.

ونوّه بأن توفير الدولار عبر البنوك سمح للشركة بإعادة طرح ألفا روميو وتوسيع شبكات الموزعين للعلامة الإيطالية، والدفع بطرازين جديدين للمرة الأولى خلال فاعليات الدورة الرابعة والعشرين من معرض القاهرة الدولى للسيارات “أوتوماك– فورميلا”، وهما: ستيلفيو وجوليا.

وأشار إلى أنه رغم صعوبة القرارات الاقتصادية التى صاحبت 2017، فإن الشركة تتبنى نظرة تفاؤلية على المدى الطويل من إحداث طفرة اقتصادية، خاصة بعد صدور قانون الاستثمار، والذى سيسهم بشكل فعال فى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وبسؤاله عن توقعاته لسوق السيارات خلال الربع الأخير، قال عبد الرازق إن الضبابية ما زالت مسيطرة إلى الآن فى ظل ترقب السوق صدور قانون استراتيجية صناعة السيارات من مجلس النواب.

ولفت إلى أن “FCA” تعكف حاليًّا على دراسة جدوى تجميع طرازات جديدة للعلامات المملوكة لها، سواء من فيات أو جيب، إلا أن استقرار تلك الطرازات مرهون بصدور الاستراتيجية، مؤكدًا فى الوقت نفسه أن تجميع ألفا روميو غير مطروح حاليًّا.

وعن إمكانية طرح طرازات جديدة لجيب مثل كومباس، قال إنه فى حال طرحها سيكون سعرها أعلى من جراند شروكى المجمعة محليًّا، ومن ثم سيكون سعرها غير تنافسى؛ نظرًا لاستيرادها من الولايات المتحدة الأمريكية، كما أن تجميعها سيكون سعره منافسًا لرينيجيد، لذا فإن الشركة أتاحت تواجدها عبر الطلب الخاص.

وأكد أن الشركة تولى اهتمامًا كبيرًا بألفا روميو خلال تلك الفترة عبر التوسع فى مراكز خدمات ما بعد البيع وصالات العرض، كاشفًا عن عزم الشركة افتتاح صالتى عرض ومركزين للصيانة قريبًا فى كل من العبور والمعادى تابعين لمجموعة أبو غالى موتورز، الموزع المعتمد الجديد لألفا روميو.

وألمح إلى أن “FCA” تعتزم خلال الفترة الراهنة استكمال عمليات دمج جيب مع ألفا روميو بصالات العرض التابعة لموزعيها المعتمَدين، وهما شركة النيل الهندسية، وأبو غالى موتورز، متوقعًا أن تحقق ألفا روميو نجاحًا كبيرًا بالسوق المصرية خلال العام المقبل، فى ظل التسعير التنافسى الذى أعلنته فيات كرايسلر إيجيبت لطرازاتها.

ورهن عبد الرازق سعى الشركة لضخ استثمارات جديدة بهدف تدشين مراكز خدمات جديدة لجيب، بزيادة حجم مبيعاتها، مؤكدًا أن مراكز الصيانة الحالية قادرة على تلبية احتياجات العملاء.