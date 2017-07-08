FAW الصينية تستدعى 680 ألف مازدا

خالد بدر الدينتعتزم شركة FAW الصينية للسيارات، شريكة مازدا موتور اليابانية، استدعاء أكثر 680 ألف وحدة من موديلات مازدا؛ بسبب عيوب فى الوسائد الهوائية التى تورِّدها شركة تاكاتا اليابانية المتعثرة التى تعانى ارتفاع تكاليف إصلاح وتعديل الوسائد الهوائية فى ملايين السيارات من أنحاء العالم.ذكرت وكال

خالد بدر الدين

تعتزم شركة FAW الصينية للسيارات، شريكة مازدا موتور اليابانية، استدعاء أكثر 680 ألف وحدة من موديلات مازدا؛ بسبب عيوب فى الوسائد الهوائية التى تورِّدها شركة تاكاتا اليابانية المتعثرة التى تعانى ارتفاع تكاليف إصلاح وتعديل الوسائد الهوائية فى ملايين السيارات من أنحاء العالم.





ذكرت وكالة رويترز أن الاستدعاء يشمل موديلات مازدا 6 التى جرى إنتاجها فى مصانع الصين خلال الفترة من سبتمبر 2008 وحتى يناير 2016، والتى تعمل فيها الوسائد بطريقة غير سليمة تعرِّض الركاب للخطر.