FAW : ارتفاع مؤشر الأغذية العالمية فى مايو

خالد بدر الدين أعلنت وكالة الأغذية والزراعة FAW (فاو)، التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، اليوم الخميس، أن مؤشر فاو لأسعار الغذاء الذي يقيس التغيرات الشهرية لسلّة من الحبوب والزيوت النباتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر، ارتفع إلى 176.2 نقطة في المتوسط في مايو، مقابل 174.1 في أبريل من هذا العام،

خالد بدر الدين

أعلنت وكالة الأغذية والزراعة FAW (فاو)، التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، اليوم الخميس، أن مؤشر فاو لأسعار الغذاء الذي يقيس التغيرات الشهرية لسلّة من الحبوب والزيوت النباتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر، ارتفع إلى 176.2 نقطة في المتوسط في مايو، مقابل 174.1 في أبريل من هذا العام، ليسجل أعلى مستوى منذ أكتوبر العام الماضي، أى من حوالى 9 شهور.

ذكرت وكالة رويترز أن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت في مايو الماضى، مقارنة بشهر أبريل هذا العام، في ظل زيادة حادة لأسعار منتجات الألبان، في حين ارتفعت أسعار الحبوب أيضًا لكن بمعدل أبطأ، كما ارتفعت أسعار منتجات الألبان والحبوب، بينما انخفضت أسعار الزيوت النباتية والسكر.

وتتوقع “فاو” أن يصل إنتاج القمح إلى 754.1 مليون طن في 2018، مشيرة إلى ارتفاع التوقعات الخاصة بالأرجنتين وكندا والولايات المتحدة، بينما أشارت التقديرات الرسمية من الهند أيضًا إلى إنتاج أعلى من المتوقع هناك.

ورجحت “فاو” أن يصل إنتاج الحبوب العالمي إلى 2.61 مليار طن خلال العام الحالى، بما يزيد ثلاثة ملايين طن على توقعات أولية في مايو الماضى، كما تتوقع أن ينخفض الإنتاج العالمي بنسبة 1.5%، مقارنة بالعام الماضى.