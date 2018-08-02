FAW: أسعار الغذاء العالمية تنخفض 3.7%

خالد بدر الدينأعلنت وكالة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو FAW ) -اليوم الخميس- أن أسعار الغذاء العالمية تراجعت 3.7 %، في يوليو الماضى، مقارنة مع شهر يونيو، فى أكبر انخفاض شهري منذ ديسمبر الماضي، بسبب تراجع في أسعار مختلف أنواع المحاصيل، وسجل مؤشرا أسعار منتجات الألبان والسكر أكبر

خالد بدر الدين

أعلنت وكالة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو FAW ) -اليوم الخميس- أن أسعار الغذاء العالمية تراجعت 3.7 %، في يوليو الماضى، مقارنة مع شهر يونيو، فى أكبر انخفاض شهري منذ ديسمبر الماضي، بسبب تراجع في أسعار مختلف أنواع المحاصيل، وسجل مؤشرا أسعار منتجات الألبان والسكر أكبر الانخفاضات الفردية.

وذكرت وكالة “رويترز”، أن مؤشر الفاو FAW لأسعار الغذاء، الذي يقيس التغيرات الشهرية لسلة من الحبوب والزيوت النباتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر تراجع إلى 168.8 نقطة في المتوسط الشهر الماضي، نتيجة تراجع أسعار التصدير المعروضة للقمح والذرة والأرز مقارنة مع مستوى معدل بالزيادة بلغ 175.3 نقطة في يونيو من هذا العام.

وأضافت وكالة الفاو، أن أسعار القمح العالمية كانت أقل بشكل عام خلال النصف الأول من الشهر الماضى، لكن المخاوف بشأن توقعات انخفاض الإنتاج في الاتحاد الأوروبي وروسيا الاتحادية بدأت تدفع قيم التصدير للارتفاع مع اقتراب نهاية الشهر.

ولم تذكر الفاو FAW أي توقعات جديدة بشأن إنتاج القمح للعام 2018، ومن المقرر أن تعلن التوقعات الجديدة المقبلة في الثامن من سبتمبر المقبل.