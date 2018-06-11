FAMC: مبيعات السيارات بالصين ترتفع 6% فى 5 شهور

خالد بدر الدينأعلن اتحاد مصنعي السيارات في الصين FAMC اليوم الاثنين إن مبيعات السيارات في البلاد أن إجمالي المبيعات في أول خمسة أشهر من العام الجارى زاد بأكثر من 5.7% لتتجاوز 11.8 مليون وحدة ة مقارنة مع نفس الشهور من العام الماضي.وذكرت وكالة رويترز إن مبيعات السيارات في الصين أكير سوق للسيارات



خالد بدر الدين

أعلن اتحاد مصنعي السيارات في الصين FAMC اليوم الاثنين إن مبيعات السيارات في البلاد أن إجمالي المبيعات في أول خمسة أشهر من العام الجارى زاد بأكثر من 5.7% لتتجاوز 11.8 مليون وحدة ة مقارنة مع نفس الشهور من العام الماضي.

وذكرت وكالة رويترز إن مبيعات السيارات في الصين أكير سوق للسيارات فى العالم قفزت بأكثر من 9.6% في مايو الماضى لتصل إلى 2.29 مليون سيارة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضى.

وتأتي الزيادة في مايو الماضى عقب ارتفاع نسبته 11.5% في أبريل هذا العام و4.7% في مارس الماضى مع تعافي مبيعات السيارات في الصين منذ فبراير من العام الجارى عندما انخفضت المبيعات 11.1%.