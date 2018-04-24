F2M تتوقع نمو مبيعات السيارات فى المغرب 3% بنهاية العام

شريف عيسى توقعت مؤسسة فوكس 2 موف لأبحاث السيارات نمو مبيعات سوق السيارات المغربى بنهاية العام بـ3%، بإجمالى 173 ألفًا، و781 سيارة، مقارنه بمعدلات البيع خلال 2017، والتى بلغت 168 ألفًا، 593 وحدة. وقال التقرير إن نمو الاقتصاد المغربى خلال العام الماضى بـ4%، فضلًا عن النمو السريع للص

شريف عيسى





توقعت مؤسسة فوكس 2 موف لأبحاث السيارات نمو مبيعات سوق السيارات المغربى بنهاية العام بـ3%، بإجمالى 173 ألفًا، و781 سيارة، مقارنه بمعدلات البيع خلال 2017، والتى بلغت 168 ألفًا، 593 وحدة.

وقال التقرير إن نمو الاقتصاد المغربى خلال العام الماضى بـ4%، فضلًا عن النمو السريع للصادرات، مع استمرار تدفق الاستثمار الأجنبى المباشر، ستساعد على تعزيز النمو قطاع السيارات والذى من المتوقع نموه بحلول 2019 بنسبة تصل إلى 3.7%.

وأشارت F2M إلى أن سوق السيارات المغربية فى السنوات الأخيرة هي الأفضل فى القارة الأفريقية بفضل الاستقرار الاقتصادى والسياسى، إلى جانب الخطة الوطنية للسيارات والتى أعلنتها فى وقت سابق، والتى اشتملت على حوافز واضحة وكبيرة لدعم وجذب المصنعين الدولين لصناعة مركباتهم محليًّا.

وتستطيع رينو تصدير سياراتها المنتجة محليًّا لما ذكره التقرير إلى ما يقرب من 70 دولة حول العالم، تنتمى لعلامة رينو الفرنسية، إلى جانب ترقبها افتتاح مصنع لبيجو سيتروين خلال الفترة المقبلة، علاوة على تمكنها من جذب ثالث مصنع لها هو BYD لإنتاج حافلات.

وشهدت مبيعات الربع الأول فى المغرب بقطاع السيارات تراجعًا بلغ 5.6%، لتسجل 35 ألفًا، و484 سيارة، نتيجة تراجع الطلب على الشراء خلال مارس بنسبة 22.4%، بإجمالى 11 ألفًا، و257 سيارة.

وتمكَّنت سوق السيارات المغربية من بيع 13 ألفًا و627 سيارة خلال يناير بنمو 14.5%، فيما تمكنت من تسليم 10 آلاف و600 سيارة خلال فبراير، بنمو 4.9%.

وأعلن فوكس 2 موف من سيطرة تحالف نيسان – رينو على حصة سوقية تصل إلى 50.4% من المبيعات الإجمالية للسوق خلال الفترة من يناير وحتى مارس.

واحتلت داتشا المرتبة الأولى فى قائمة العلامات الأكثر مبيعاً، بعد تمكنها من بيع 11 ألفاً، و392 سيارة، خلال الربع الأول بحصو سوقية 31.9%، على الرغم من تراجع أداءها مقارنه بالعام الماضى 9.1%.

وحلت رينو بالمركز الثانى بإجمالى 5049 سيارة، بنمو 12%، بحصة سوقية 14.2%، فيما اقتنصت فولكس فاجن المرتبة الثالثة فى قائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعاً بإجمالى 2821 وحدة، بزيادة 25.4%، بحصة سوقية 8%.

واستطاعت هيونداى من تحقيق نمو فى مبيعاتها على مدار تلك الفترة بـ 12.3%، بإجمالى 2460 سيارة، بحصة سوقية 6.9%، ليتسقر ترتيبها فى المركز الرابع، فيما اقتنصت بيجو المرتبة الخامسة بإجمالى 1989 سيارة، بحصة سوقية 5.6%.

وحصدت فورد المركز السادس بإجمالى 1851 سيارة، بتراجع 39.3%، بحصة سوقية 5.2%، وتمكنت فيات من احتلال المرتبة السابعة بإجمالى 1644 سيارة، بحصة سوقية 4.6، أما المركز الثامن فكان من نصيب العلامة التجارية نيسان بحصة سوقية 3.9%، بعد أن استطاعت من بيع 1382 سيارة.

وجاءت ستروين فى المركز التاسع بقائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا بسوق السيارات المغربى خلال الربع الأول بإجمالى 1197 وحدة، بحصة سوقية 3.4%، فيما استقرت تويوتا بالمركز العاشر بإجمالى 1056 سيارة، بحصة سوقية 3%