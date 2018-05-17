F2M تتوقع نمو مبيعات السيارات باليابان 3.9% بنهاية العام

فوكس 2 موف : 5.3 مليون سيارة بنهاية العام .. وتراجع السوق 2.2% خلال الشهور الأربعة الأولى

شريف عيسى:

توقعت مؤسسة “فوكس 2 موف” لأبحاث السيارات نمو مبيعات السوق اليابانية، ثالث أكبر سوق فى العالم بعد الصين والولايات المتحدة الأمريكية، بنهاية العام الجارى بنسبة 3.9%، لتصل إلى 5.5 مليون سيارة، مقارنه بمعدلات البيع خلال 2017، والتى بلغت 5.3 مليون وحدة.



وأشار التقرير إلى أن مبيعات السيارات الملاكى ستصل بنهاية العام إلى ما يقرب من 4.5 مليون وحدة، بنمو 3.8%، فيما يقدر إجمالى عدد الشاحنات بكافة فئاتها بـ 868.7 ألف مركبة، بنمو تصل إلى 5.3%، أما مبيعات الأتوبيسات بنهاية العام فمن المتوقع أن تنمو بـ 4.4%، بإجمالى 16.1 ألف أتوبيس.



وذكر “F2M” أنه خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالى تراجعت مبيعات السيارات الملاكى بـ 2.2%، بإجمالى 1.6 مليون وحدة.



وأوضح التقرير أن سوق السيارات بدأ فى التعافى خلال أبريل الماضى بعد سلسلة التراجع التى شهدتها على مدار الربع الأول، إذ صعدت معدلات البيع بـ 2.7%، بإجمالى 305.1 ألف سيارة.



يذكر أن معدلات المبيعات باليابان قد تراجعت منذ يناير وحتى نهاية مارس بـ 3.4%، بإجمالى 1.3 مليون.