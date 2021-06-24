«EV للخدمات البترولية» و«مصر للبترول» يوقعان عقد لخلط وتعبئة الزيوت

يهدف لانتاج ما يقرب من 20 نوع من الزيوت التى تغطي كافة أنواع السيارات

وقعت شركة «EV للخدمات البترولية» إحدى شركات مجموعة «أبو غالي موتورز» الوكيل المحلي لمنتجات «بتروناس » في مصر، عقدًا مع شركة «مصر للبترول» لخلط وتعبئة الزيوت في مجمع شركة مصر للبترول بالإسكندرية الذي يعد أكبر مجمعات خلط الزيوت بالشرق الأوسط.

جاء ذلك في حضور كلاً من ماهر أبو غالي، رئيس مجلس الإدارة لمجموعة شركات مجموعة أبو غالي موتورز، والنائب محمد أبو غالي، عضو مجلس إدارة لمجموعة شركات أبو غالي موتورز، ومحمد مراد، الرئيس التنفيذي والشريك الإداري لشركة “EV للخدمات البترولية”، ومحمد سعد، مدير عام العمليات، ومدحت رشدي، مدير عام السوق الداخلي، ومحمد شعبان، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للبترول، ومديري عموم شركة مصر للبترول.

أشاد محمد مراد، الرئيس التنفيذي والشريك الإداري لشركة “EV للخدمات البترولية”: “بتوقيع عقد خلط وتعبئة الزيوت مع شركة مصر للبترول التى تعد واحدة من كبريات الشركات العاملة بمجال تسويق المنتجات البترولية بمصر، ونتطلع إلى تقديم منتجات متنوعة وعالية الجودة من الزيوت تغطي وتناسب كافة احتياجات المستهلك المصري وبأفضل الأسعار.”

وأضاف أن تلك الخطوة تأتي ضمن الخطط التى تتبانها “بتروناس” التى تعتمد على تقديم الجودة العالية بالمنتجات المطروحة محليًا، بالإضافة إلى تحقيق معدلات مرتفعة خاصة في ظل التوقعات التى تشير بالنمو الأقتصادي خلال السنوات المقبلة.

وأشار إلى أن توقيع العقد مع شركة مصر للبترول يأتي في أطار توجهات الدولة التي تستهدف تطوير الصناعة المحلية وتقديم قيمة مضافة وخلق فرصة عمل للشباب ونقل تكنولوجيا متطورة دون الاعتماد علي الاستيراد مما يوفر العملة الصعبة.

من جانبه ، أكد محمد شعبان، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للبترول، أن الشركة تمتلك أكبر مجمع خلط للزيوت والشحوم في الشرق الأوسط بمعدل إنتاج سنوي حوالي 120 ألف طن.

وأوضح أن “مصر للبترول” سنعمل مع “EV للخدمات البترولية” على إنتاج ما يقرب من 20 نوع عالي الجودة من الزيوت تغطي جميع أنواع السيارات سواء الملاكي، التجارية أو المحركات المائية والصناعية.

الجدير بالذكر أن العقد يشمل تقديم شركة “EV للخدمات البترولية”، المواد والتكنولوجيا المتطورة التي تساعد شركة مصر للبترول في خلط وتعبئة منتجات الزيوت طبقا لمواصفات بتروناس العالمية.