EPC تستهدف توفير 20% من أمصال أنفلونزا الطيور

❏ حجم الانتاج المحلى للقاحات يسد %5 من احتياجات السوق و%95 منها مستوردةالمال ـ خاصتستهدف الشركة المصرية للصناعات البيولوجية والدوائية "EPC" توفير %20 من احتياجات السوق المحلية من أمصال أنفلونزا الطيور، بحلول شهر يوليو 2018، عبر التوسعات التى تنفذها حاليًّا فى مصنعها الجديد بالمنطقة الصناعية السا

❏ حجم الانتاج المحلى للقاحات يسد %5 من احتياجات السوق و%95 منها مستوردة

المال ـ خاص

تستهدف الشركة المصرية للصناعات البيولوجية والدوائية “EPC” توفير %20 من احتياجات السوق المحلية من أمصال أنفلونزا الطيور، بحلول شهر يوليو 2018، عبر التوسعات التى تنفذها حاليًّا فى مصنعها الجديد بالمنطقة الصناعية السادسة فى السادس من أكتوبر، البالغ استثمارته نحو 28 مليون دولار.

ووفقًا لخطة الشركة الاستثمارية يتم التنفيذ التوسعات على مرحلتين، الأولى تستهدف الشركة من خلالها توفير %10 من احتياجات السوق المحلية من الأمصال خلال 3-4 أشهر، والثانية تتضمن زيادة تلك النسبة إلى %20 بحلول يوليو المقبل.

وطبقًا لخطة الشركة ستوفر المرحلة الأولى نحو 65 مليون دولار تمثل قيمة الأمصال المستوردة لأنفلونزا الطيور سنويا، على أن يتضاعف حجم الوفر إلى 130 مليون دولار فى المرحلة الثانية منتصف العام المقبل.

وتبلغ فاتورة استيراد مصر من الأمصال الخاصة بأنفلونزا الطيور سنويًّا نحو 450 مليون دولار، وتحتاج مصر من 3 إلى 4 مليارات جرعة سنويا %80 منها مستورد.

وأكدت مصادر بالشركة أن كل مدخلات الإنتاج فى مصنع الشركة وتوسعاته محلية، فيما عدا مكون واحد تعمل على تصنيعه محليا وهو الزيت الذى يتم استخدامه فى عملية تعبئة وحفظ اللقاحات والأمصال.

وتدرس وزارة الزراعة بالتعاون شركات القطاع الخاص إعداد دراسة جدوى لإنشاء شركة مساهمة لإنتاج الأمصال واللقاحات تحت مظلة اتحاد منتجى الدواجن، على ألا تتم الموافقة على تداول أى لقاحات منتجة فى مصر حتى يتم التأكد من كفاءتها من خلال التطبيق العملى فى مزارع الدواجن، ولدى المربين فى نهاية سلسلة الإنتاج.

ويعمل بالمشروع فى مرحلته الأولى 450 خبيرًا وفنيًّا وإداريًّا وعاملا، ويزيد ليتجاوز 1000 فى المرحلة الثانية.

وتشير بعض التقديرات إلى أن حجم الإنتاج الداخلى من الأمصال واللقحات الخاصة بالأمراض لا يكفى سوى %5 من احتياجات السوق المحلية لمواجهة حجم الإصابة بالفيروسات المتعددة للمرض، ويتم الاعتماد بشكل أساسى على اللقاحات المستوردة.

ورغم أن أزمة مرض أنفلونزا الطيور تتكرر سنويًّا إلا أن الحكومة ممثلة وزارة الزراعة وهيئة الخدمات البيطرية لم تجد حلا يقضى عليها نهائيا حتى الآن.

جدير بالذكر، أن أسعار مدخلات صناعة الدواجن، وعلى رأسها التحصينات والأدوية قد ارتفعت بما يتراوح بين 200 إلى %300، والعلف من -4 5 آلاف جنيه للطن قبل التعويم إلى 6800 جنيه، ومن المتوقع زيادة الأسعار مرة أخرى خلال الفترة المقبلة لتتخطى حاجز الـ8 آلاف جنيه.

وتسعى وزارة الزراعة إلى تصنيف شركات إنتاج اللقاحات وإنشاء قوائم الأولى البيضاء لمنتجات اللقاحات التى ثبت جدواها عند التطبيق على المستوى العملى لدى المربين، وقوائم سوداء للمنتجات التى تفشل شركات الإنتاج فى إثبات جدواها فى حماية قطعان الدواجن من الأمراض الوبائية بعد تجربتها عمليا لدى المربين، محذرة من مخالفة هذه المنظومة.

وأعلنت الوزارة أيضًا أن الشركات المنتجة للأمصال قد وافقت على المشاركة فى مبادرة حسن نية، إذ تتعهد فيها بتطبيق منظومة الإشراف الحكومى بمراقبة تداول اللقاحات، كما قامت هذه الشركات المنتجة للقاحات بتسليم قائمة بأسماء المزارع التى تقوم بتسويق منتجاتها من اللقاحات، حتى تقوم الهيئة العامة للخدمات البيطرية بتقييم كفاءة اللقاحات المستخدمة بهذه المزارع، وقياس درجة كفاءتها فى الاستخدام.