empower تقتنص محطتى توليد كهرباء من المخلفات بالصالحية الجديدة

باستثمارات 143 مليون جنيه وبقدرة 2 ميجاواتكتب– عمر سالم:اقتنصت مجموعة «إمباور – empower» المصرية، الفوز بتنفيذ محطتين لتوليد الكهرباء من طاقة المخلفات، عقب منافسة شرسة مع عدد من الشركات المحلية والأجنبية، فى المناقصة التى طرحتها هيئة المجتمعات العمرانية الأسابيع القليلة

باستثمارات 143 مليون جنيه وبقدرة 2 ميجاوات





كتب– عمر سالم:

اقتنصت مجموعة «إمباور – empower» المصرية، الفوز بتنفيذ محطتين لتوليد الكهرباء من طاقة المخلفات، عقب منافسة شرسة مع عدد من الشركات المحلية والأجنبية، فى المناقصة التى طرحتها هيئة المجتمعات العمرانية الأسابيع القليلة الماضية.

كشف حاتم الجمل، رئيس الشركة فى تصريحات لـ«المـال» أنها فازت بالمناقصة بعد تفوق عرضها المالى والفنى على العروض الأخرى، لافتاً إلى أن استثمارات المشروعين تصل إلى 143 مليون جنيه، ويشارك فى تمويلهما جهات وصناديق عربية بنسبة %70، والباقى تمويل ذاتى من الشركة.

وأشار إلى أن قدرة كل مشروع تصل إلى 1 ميجاوات، موضحا أنه سيتم تنفيذهما فى مدينة الصالحية الجديدة التابعة لمحافظة الشرقية، بتكنولوجيا ألمانية.

وأشار الجمل إلى أن الشركة وقعت العقود الخاصة بالمشروعين منذ أيام، على أن يتم البدء فى وضع التصميمات وكمية المخلفات المطلوبة بالإضافة إلى حساب كمية الطاقة المنتجة والتجار الخاصة بالمشروعين بالتعاون مع الشركاء الألمان، تمهيدا للبدء فى التنفيذ خلال الربع الثالث من العام الحالى.

وأوضح أن مدة تنفيذ المشروع تتراوح بين 6 و7 أشهر، وسيتم بدء تشغيله مع نهاية الربع الأول من 2019.

وقال أن شركة إمباور ستقوم بتوليد وبيع الطاقة إلى شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء الواقع فى نطاقها محافظة الشرقية، بسعر 102 قرش لكل كيلووات ساعة، وذلك لمدة تصل لنحو 20 عاماً من تاريخ إنشاء المشروع.

وأضاف الجمل أنه من المقرر أن تحصل الشركة على المخلفات من المحافظة نفسها، لافتاً إلى أن المحطة تستهلك نحو 48 ألف طن مخلفات زراعية وحيوانية وآدمية سنوياً، موضحاً أن مصر لديها إمكانيات لتوليد نحو 3.5 جيجاوات من طاقة المخلفات، ولم يتم استغلالها.

وبدأت مصر التفكير فى توليد الطاقة عبر المخلفات خلال 2015، وتعاقدت الحكومة مع استشارى دولى لدراسة الأمر وتحديد تعريفة الشراء، وأعلنت سعرا استرشاديا له بواقع 121 قرشا خلال 2016، وهو ما اعترض عليه المستثمرون وقتها.

وأنشئت شركة امباور عام 2014 برأسمال يصل لنحو 36 مليون جنيه وتعمل فى السوق منذ عام 2011 عبر عدد من الشركات الأجانب.