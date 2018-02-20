EMC وبودي جروب تتنافسان على وكالة ساوايست الصينية

أحمد عوض: علمت «المال»، أن مجموعة «بودى جروب» وشركة «EMC» للسيارات، يتنافسان على اقتناص وكالة «ساو ايست» الصينية المنشأ؛ عبر مفاوضات تشهدها مع الشركة العالمية خلال الفترة الحالية. تعتبر مجموعة بودى جروب الوكلاء الحصرين لمنتجات «كيمبو» و&l

أحمد عوض:

علمت «المال»، أن مجموعة «بودى جروب» وشركة «EMC» للسيارات، يتنافسان على اقتناص وكالة «ساو ايست» الصينية المنشأ؛ عبر مفاوضات تشهدها مع الشركة العالمية خلال الفترة الحالية.

تعتبر مجموعة بودى جروب الوكلاء الحصرين لمنتجات «كيمبو» و«شانجى» الصينية – التابعة لمجموعة «بايك – العالمية»، أما شركة «EMC» هى شراكة بين رجال أعمال مصريين وسعوديين، وأسست العام الماضى.

أكد مصدر، أن المفاوضات التى تجريها «ساوايست» العالمية مع الشركات المحلية؛ تسير فى اتجاه تجميع طرازات العلامة التجارية محليًا؛ موضحا أن إحدى الشركات المحلية التى تقدمت للاستحواذ على الوكالة، منها «EMC» أبدت نيتها بتصنيع سيارات العلامة الصينية بأحد المصانع والقدرة على تحقيق مستهدفاتها من المبيعات.

أشار إلى أن اﻷسبوع قبل الماضى شهد زيارة وفدًا من جانب ممثلى الشركة اﻷم؛ فى إطار زيارة المصنع المطروح من «EMC» لإدخال تكنولوجيا تجميع سيارات «ساوايست» به.

أكد مصطفى محمد، مدير عام مجموعة بودى جروب، أن شركته عرضت على الجانب الصينى «ساوايست»؛ إمكانية الحصول على أحقية استيراد وتوزيع سيارات العلامة “ساوايست” بالسوق، موضحا أن المفاوضات توقفت حاليا، بالتزامن مع دخول الإجازات الموسمية بمختلف القطاعات بدولة الصين.

توقع مدير عام الشركة، أن تحسم “ساوايست – اﻷم” جدوى العروض المقدمة أمامها من الشركات المحلية نهاية فبراير المقبل، على أن ترسل تقريرها النهائى من خلال تسليط الضوء اﻷخضر على البدء فى تنفيذ الخطط الخاصة بالعلامة.

يذكر أن العلامة الصينية «ساوايست» كانت مطروحة بالسوق المصرية منذ 2008 حتى 2016؛ توقفت مبيعاتها بشكل نهائى منذ عامين.