ELF تنسحب من مشروعات تعريفة شراء الطاقة المتجددة

❏ مسئول بالوزارة: رد مستحقاتها المالية.. وسحب الأرض وإعادة طرحهاعمر سالمانسحبت شركة ELF المصرية الألمانية من المرحلة الأولى لمشروعات تعريفة شراء الطاقة المتجددة، وارسلت إخطارًا إلى هيئة الطاقة المتجددة والشركة المصرية لنقل الكهرباء، يفيد بذلك.وكانت 3 شركات هى إنفينتى وElf، وشركة أخرى، فازت فى

❏ مسئول بالوزارة: رد مستحقاتها المالية.. وسحب الأرض وإعادة طرحها

عمر سالم

انسحبت شركة ELF المصرية الألمانية من المرحلة الأولى لمشروعات تعريفة شراء الطاقة المتجددة، وارسلت إخطارًا إلى هيئة الطاقة المتجددة والشركة المصرية لنقل الكهرباء، يفيد بذلك.

وكانت 3 شركات هى إنفينتى وElf، وشركة أخرى، فازت فى المرحلة الأولى من مشروعات الطاقة المتجددة، خلال الربع الأول من العام الماضى، وتم التوقيع معها لتنفيذ مشروعات شمسية بقدرة 150 ميجاوات بمحافظة أسوان، بواقع 50 ميجاوات لكل منها.

كشف مسئول بارز بوزارة الكهرباء والطاقة فى تصريحات لـ«المـال»، أن الشركة أوضحت اسباب انسحابها فى خطاب، بعدم قدرتها على تدبير التمويل الكامل للمشروع الذى تصل باستثماراته إلى 75 مليون دولار، تعادل 1.3 مليار جنيه.

وأشار إلى أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء ستعقد اجتماعًا لمناقشة أسباب انسحاب الشركة تفصيليا، لا سيما عقب تأهلها للمشروع بالمرحلة الأولى.

وقال إنه سيتم سحب الأرض الخاصة بالمشروع من الشركة وإعادة طرحها مجددًا على المستثمرين الراغبين فى تنفيذ المشروع، وذلك فى مرحلة لاحقة.

وأوضح المسئول أنه سيتم خصم نحو 20 ألف جنيه، قيمة بعض الرسوم الإدارية والدراسات والتكاليف التى قامت الهيئة بتنفيذها كأعمال لصالح الشركة المنسحبة، على أن يتم رد نحو 19.5 مليون جنيه، فضلا عن 750 ألف دولار قيمة خطاب الضمان الذى أودعته لصالح هيئة الطاقة المتجددة.

وتأهلت نحو 136 شركة لمشروعات المرحلة الأولى للتعريفة، التى ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫا ﻋﺒﺮ ﻧﻈﺎﻡ ﺗﻌﺮﻳﻔﺔ شراء ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ، ومن المقرر شراء الوﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘَﺠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺑﺴﻌﺮ 102 ﻗﺮﺵ ﻟﻜﻞ ﻛﻴﻠﻮﻭﺍﺕ ﻃﺎﻗﺔ ﺷﻤﺴﻴﺔ، ﻭ83 ﻗﺮﺷًﺎ ﻟﻜﻞ ﻛﻴﻠﻮﻭﺍﺕ ﻃﺎﻗﺔ ﺍﻟﺮﻳﺎﺡ.

فى السياق نفسه، كشف المسئول أن الشركات المتأهلة للمرحلة الثانية لمشروعات التعريفة بدأت مخاطبة البنوك وجهات التمويل التى ستقوم بتوفير القروض لمشروعاتها.

وأوضح ان الشركات تسلمت الأراضى بشكل كامل وبدأت فى التجهيز للمشروعات، التى من المقرر الانتهاء من تنفيذها قبل نهاية 2018، طبقاً للجدول الزمنى، كما تقوم وزارة المالية حالياً بمراجعة نهائية للأوراق التى تقدمت بها الشركات.

وكان وزير الكهرباء محمد شاكر قد أعلن فى ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2016 ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ ﺑﺈﺟﻤﺎﻟﻰ ﻗﺪﺭﺍﺕ 4300 ﻣﻴﺠﺎﻭﺍﺕ، ﻭﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ 6 ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺩﻭﻻﺭ.