EIM تلزم موزعى رينو بالبيع للأفراد فقط

المال- خاص: ألزمت الشركة المصرية العالمية للسيارات EIM، وكيل رينو الفرنسية، موزعيها المعتمدين ببيع سياراتها للأفراد مع منع تصريف الطرازات تجارياً، مع صغار التجار، لا سيما مع توزيع حصة الجيل الثانى، من طراز داستر، بهدف تثبيت الأسعار.قال عدد من موزعى رينو، إن الفترة الماضية شهدت قيام عدد من ص

المال- خاص:



ألزمت الشركة المصرية العالمية للسيارات EIM، وكيل رينو الفرنسية، موزعيها المعتمدين ببيع سياراتها للأفراد مع منع تصريف الطرازات تجارياً، مع صغار التجار، لا سيما مع توزيع حصة الجيل الثانى، من طراز داستر، بهدف تثبيت الأسعار.

قال عدد من موزعى رينو، إن الفترة الماضية شهدت قيام عدد من صغار التجار، بالتلاعب بأسعار طرازات رينوخاصة داستر، ولوجان، وكادجار، بتحديد سعر أعلى من سعر الوكيل، مع ارتفاع الطلب عليها، وامتداد قوائم الانتظار لفترة ما بين شهرين إلى 3 أشهر.

كانت المصرية العالمية للسيارات EIM قد أعلنت فى منتصف أبريل الماضى عن تقديم الجيل الثانى الجديد كلياً من رينوداستر، التى تتبع فئة السيارات الرياضية المتعددة الأغراض SUV، بثلاث فئات مختلفة بسعر تنافسى، مقارنة بالطرازات المنافسة لها، الأمر الذى تسبب فى توافر الفئة الثالثة، الأعلى فقط لدى الموزعين، مع غياب كامل للفئة الأولى، والثانية.

كشف الموزعون عن معاناة العديد من طرازات رينومن الغياب التام، مثل لوجان وسيب واى، كما أن هناك طرازات لا تتوافر منها سوى فئة واحدة مثل كادجار، وتتوافر فقط الفئة الثالثة منها.

أضاف أن الفترة الماضية شهدت اتفاقاً ضمنياً بإضافة أوفر برايس على الأسعار الرسمية، بقيمة تصل إلى 15 ألف جنيه، موضحاً أن القيمة تتحدد وفقاً للطراز.

تابع: «قيمة الأوفر برايس على طراز لوجان تصل إلى 12 ألفاً، حين بلغ الأوفر برايس على طراز داستر قرابة 15 ألفاً، وبلغ طراز كادجار 17 ألف جنيه.

أشار إلى أن هناك حالة من الانزعاج انتابت العملاء الجدد لداستر، مع إصرار الوكيل على بيع موديل 2018، وطرحة لموديلات 2019 من باقى الطرازات مثل كادجار، ولوجان، وكابتشر، وميجان.

يذكر أن رينوتصدرت المرتبة الثالثة فى قائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعاً بقطاع الملاكى، بحسب البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، بعد تمكنها من بيع 4826 سيارة، خلال الفترة من يناير وحتى نهاية مايو، بمعدل نمو%154، عن نفس الفترة من العام الماضى والتى بلغ إجمالى مبيعاتها 1899 وحدة.

قفزت الحصة السوقية لرينومن مبيعات قطاع الملاكى على مدار تلك الفترة من العام الماضى من %6.8، إلى %13.9.

وفقاً للبيانات الصادرة عن منفذ الإسكندرية الجمركى، خلال فترة 4 أشهر الأولى من العام الحالى، قفزت الحصة الاستيرادية لرينومن السيارات %29، لتتمكن من الإفراج عن 4268 سيارة، مقارنة بمعدل الاستيراد خلال العام الماضى، الذى بلغ 3310 سيارات.

تحتل رينوالمرتبة الثانية فى قائمة العلامات التجارية الأكثر استيراداً، وتقتنص حصة قدرها %15.3، من إجمالى السيارات المستوردة خلال تلك الفترة، والبالغ إجماليها 27 ألفاً و965 وحدة.

