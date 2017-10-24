EICG تدرس إنشاء مصنع قفازات طبية باستثمارات 50 مليون جنيه

شريف عمرتدرس شركة المصرية الدولية للاستشارات المالية EICG، الدخول فى شراكة مع أحد رجال الأعمال المصريين، لإنشاء مصنع للقفازات الطبية، باستثمارات 50 مليون جنيه.وقال مصطفى الشبينى، رئيس مجلس إدارة «المصرية» إنها بدأت دراسات الجدوى المرتبطة بالمشروع، بعد الاتفاق مع مستثمر يعمل فى مجال ا

شريف عمر

تدرس شركة المصرية الدولية للاستشارات المالية EICG، الدخول فى شراكة مع أحد رجال الأعمال المصريين، لإنشاء مصنع للقفازات الطبية، باستثمارات 50 مليون جنيه.

وقال مصطفى الشبينى، رئيس مجلس إدارة «المصرية» إنها بدأت دراسات الجدوى المرتبطة بالمشروع، بعد الاتفاق مع مستثمر يعمل فى مجال الصناعات الطبية- فضل عدم الافصاح عن اسمه-، متوقعاً الانتهاء من الدراسات قبل نهاية العام الحالى.

وأوضح فى تصريحات لـ«المال»، أنه تتم دراسة أفضل المواقع لتأسيس المصنع، وجارٍ المفاضلة ما بين إحدى المناطق الحرة، أو المناطق الصناعية المتعارف عليها.

وأشار إلى أنه سيتم تصدير غالبية منتجات الشركة الجديدة، فى ظل زيادة الطلب على المستلزمات الطبية بأسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، موضحا أن مدة تنفيذ المشروع ستصل إلى عام ونصف، ومن المخطط بدء الإنتاج الفعلى خلال النصف الأخير من 2019.

يذكر أن «المصرية الدولية للاستشارات المالية»، هى إحدى مكاتب الاستشارات التى تأسست فى بداية الألفية الحالية، عبر تحالف مكون من 4 مستثمرين محليين – من ضمنهم الشبينى-، وتعد ذراعًا لشركة MSI البريطانية العاملة بالاستشارات المالية.

وكانت «المال» قد نشرت نهاية يوليو الماضى، إطلاق المصرية الدولية للاستشارات المالية مبادرة لتمويل مشروعات الشباب من رواد الأعمال وحديثى التخرج، وبالفعل تلقت أفكارًا لتدوير المخلفات الصلبة، وتوليد الطاقة، وتحويل الزيوت المستخدمة فى الطهى إلى وقود.