«egyptian law firm» يُدير 10 صفقات استحواذ بقيمة 5 مليارات جنيه

◗❙ خالد موسى: «وصلة» وتدبير تمويلات «إتش سى للسمسرة» أبرزها

قال خالد موسى، المؤسس والشريك الإدارى بمكتب «egyptian law firm» للاستشارات القانونية، إن المكتب يُدير حاليًا حوالى 10 صفقات استحواذ بقيمة تبلغ 5 مليارات جنيه متنوعة ما بين عدة قطاعات.

ولفت إلى أن هذه الكيانات تعمل فى عدة قطاعات، يأتى على رأسها القطاع التكنولوجى بمجالاته المتنوعة، إلى جانب قطاع الرعاية الصحية والأدوية، وأيضًا التعليم.

وأضاف «موسى» – فى تصريحات خاصة لـ«المال»- أن «egyptian law firm» بدأ عمله الفعلى خلال عام 2020، وأتم منذ ذلك الحين وحتى الوقت الحالى مجموعة من الصفقات من بينها صفقة استحواذ شركة «كونتكت القابضة المالية» على جزء من «وصلة للتجارة الإلكترونية».

وكانت «كونتكت القابضة» أعلنت فى شهر فبراير الماضى دخولها فى شراكة إستراتيجية مع تطبيق «وصلة» للتجارة الإلكترونية باستثمارات تصل إلى 9 ملايين دولار.

وأشار إلى أن المكتب تولى دور المستشار القانونى فى ترتيب أول قيمة تدبير تمويلات لصالح شركة «إتش سى للسمسرة» من جانب شركة التخصيم التابعة لشركة «كونتكت القابضة» لتمويل عمليات الشراء الهامشى.

وكان الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أعلن العام الماضى عن موافقة مجلس الإدارة على استحداث مصدر لتمويل نشاط عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش، وذلك بالسماح لشركات التخصيم بتقديم خدمة تخصيم الحقوق المالية الآجلة لشركات السمسرة فى الأوراق المالية الناشئة عن مزاولة نشاط شراء الأوراق المالية بالهامش، وبما يتيح لشركات السمسرة مصادر جديدة للتمويل تمكنها من التوسع فى نشاط عمليات الشراء بالهامش، وما يترتب عليه بالتبعية من المزيد من تنشيط عمليات التداول فى الأوراق المالية فى البورصة المصرية.

وفيما يتعلق بعمليات تدبير التمويلات، قال إن المكتب يتولى عمليات تدبير تمويلات ويتم التركيز على الكيانات العاملة فى المجال المالى غير المصرفى.

وتوقع أن تؤثر الأحداث الجارية خاصة تراجع قيمة الجنيه على عملية سريان صفقات الاستحواذ فى السوق المحلية خلال الفترة المقبلة.

تجدر الإشارة إلى أن مكتب «egyptian law firm» تم تأسيسه خلال سبتمبر2020 عقب تخارج خالد موسى، من مكتب «تى إم اس».